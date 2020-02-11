Eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu vefat etti - Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu vefat etti

6 saat önce

Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti.

Eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu vefat etti, System.String[]

Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti.

Türkoğlu için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Türkoğlu'nun cenazesi, 13 Şubat Perşembe günü Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.

Osmaniye'de 1968 yılında doğan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Adana Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Türkoğlu, sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğinde bulundu, Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı.

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı, Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi, 2006'da 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi.

TBMM'de 2011-2015 tarihlerinde Osmaniye Milletvekili olarak görev yapan Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Hüseyin Türkoğlu, Milletvekili, Türkoğlu, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti
Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik yapıldı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]