Son Dakika Haberleri: Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'nun kefalet talebi reddedildi
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Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'nun kefalet talebi reddedildi

57 dakika önce

SAN ABD'de mahkeme, ülkesinde rüşvet suçlamasıyla yargılanan ve iadesi istenen eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo'nun kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'nun kefalet talebi reddedildi, System.String[]

SAN ABD'de mahkeme, ülkesinde rüşvet suçlamasıyla yargılanan ve iadesi istenen eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo'nun kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

San Francisco Federal Bölge Mahkemesi, Peru hükümetinin talebiyle 16 Temmuz'da ABD'de gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Toledo'nun kefaletle serbest bırakılma talebini reddederek, ülkesine iadeyle ilgili süreç sonuçlanana kadar tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Toledo'nun kaçma riski bulunmadığına ilişkin yeterli kanıt sunmadığını ifade eden Yargıç Thomas S. Hixson, kararın gerekçesinde "Sanığın kaçması halinde bu ABD'nin Peru'ya karşı ikili anlaşmalarından doğan sorumluluklarını yerine getirmesi bakımından ciddi diplomatik zafiyete yıl açabilir." ifadesini kullandı.

Halen Stanford Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan ve California eyaletinde kalıcı oturum izni bulunan Toledo'nun avukatı Graham Archer, kefaletle salıverilme talebinin reddedilmesi üzerine, müvekkilinin akıl sağlığının kötüye gittiğini gerekçe göstererek iade duruşmaları süresince ev hapsinde tutulmasını istedi.

Archer, "ABD'nin eski bir devlet başkanını, kamuya tehdit oluşturmadığı halde iade duruşmaları süresince hücre hapsinde tutması, diplomatik olarak kabul edilmez bir durumdur." dedi.

Savcılığın itiraz ettiği öneri mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Peru'da Şubat 2017'de ilk duruşması görülen davada hakim, savcıların Odebrecht inşaat şirketinden rüşvet aldığı gerekçesiyle Toledo hakkında 18 aya kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul etmişti.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Peru'da 3 eski devlet başkanı daha Peru'da Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldıkları gerekçesiyle yargılanıyor.

Odebrect'ten rüşvet almakla suçlanan eski Devlet Başkanı Alan Garcia nisan ayında intihar etmişti. Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

2011-2016 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Ollanta Humala ve eşi de 9 aydır hapiste tutulurken, geçen yıl yapılan erken seçimleri kaybederek görevden ayrılan önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de ev hapsinde bulunuyor.

12 ülkede rüşvet skandalı?

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı. ?

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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