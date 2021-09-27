SPOR Eski rekortmen atlet Ayaz, TAF başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Eski rekortmen atlet Ayaz, TAF başkanlığına adaylığını açıkladı

Necdet Ayaz: Ekibimizle ne kadar güzel şeyler yapabileceğimizi herkese göstermek isteriz

"Kulüplere ciddi oranda maddi ödül de vereceğiz"

"Adaylığını sosyal medyada açıklayan bir arkadaşımız oldu"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA)- Eski milli sporcu ve rekortmen atlet Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyon (TAF) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde başkanlık seçimine gidecek. Gelecek ay gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayları da adaylıklarını açıklamaya başladı.

Eski bir rekortmen atlet olan ve daha önce Gençlik ve Spor Eski İl Müdürlüğü görevinde de bulunan Necdet Ayaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'te bulunan merkez binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, TAF Başkanlığına aday olduğunu belirtti.

Atletizm sporunun sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözeceklerini iyi bildiklerini ifade eden Necdet Ayaz, "Spor bir oyundur ve kuralına göre oynanmalıdır. Ben, 1975 yılında atletizme başladım. Merkeze uzaklığı 22 kilometre olan merkeze koşarak gider ve antrenman yapardım. Atletizm yapmasaydım, Elazığ'da yaşadığımız ilçeyi bile göremeyebilirdim. Ben atletizm sayesinde hem Türkiye'nin her yerini görme şansı yakaladım, hem de dünyada birçok ülkeye gittim. Bu nedenle ben, atletizme borçlu biriyim. Bu borcumuzu ödemek istiyoruz. Mesafeler koordinatörlüğü yaptım, yönetim kurulu üyeliği yaptım, her yaptığım görevde oluşturduğum ekiple önemli işlere imza attık. 5 ilde de Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptım. Olimpiyatların ardından federasyon seçimi yapılacağı açıklandı. 3 ay içinde gerçekleşecek. Son olarak 31 Ekim-1 Kasım olarak seçimin yapılacağı açıklandı. Ben de camianın önde gelen isimleri ve arzusuyla aday olmaya karar verdim. Biz sorunları ve çözümleri biliyoruz. Bu seçimden ziyade bir yarış. Ben de sporcuyum ve bu yarışa gireceğim. Bir yarışı kaliteli kılan sayısal çokluk ve katılımdır. Bazı federasyonlarda olduğu gibi, bizim federasyonumuzda da Danıştay kararı uygulansa ve çok kişi yarışa girebilse. Ben adaydan ziyade aday adayıyım. Çünkü delege sayısının yüzde 15'i kadar imza toplanması gerekiyor. Ancak delegelerin kim olduğunu henüz bilemiyoruz. Ülke olarak spora çok güzel kazanımlar sağlandığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da spor kökenli olması, bizler için büyük şanstır. Bu doğrultuda tesisleşme ve imkan açısından büyük yol kat ettik. İmkan derken bütçeden bahsediyorum. Ama bu bütçe doğru kullanıldı mı? Doğru kullanılsaydı, Olimpiyatlardan madalya ile dönülürdü. Biz, bir yola çıktık ve yola çıktığımız ekibi de önümüzdeki süreçte açıklayacağız. Önceliğimiz 3-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik oyun grupları oluşturmak ve gelecekteki şampiyonların bulunması olacaktır. Bunun yanında dopingle mücadele konusunda 'Sıfır tolerans' sloganına bağlı hareket edeceğiz. Uluslararası ilişkilerimizi saygın şekilde yürüteceğiz. İnşallah şartlar iyi gider ve biz de ekibimizle ne kadar güzel şeyler yapabileceğimizi herkese göstermek isteriz" ifadelerini kullandı.

"DELGE SAYISININ YÜZDE 15'İNİN İMZASINI TOPLAYABİLMEMİZ LAZIM"

Aday olabilmek için delege sayısının yüzde 15'i kadar imza toplanması gerektiğine dikkat çeken Ayaz, "300 delegeyi aşmayacak şekilde kural var. Bunun yüzde 15 imzasını toplayabilmemiz lazım. Danıştay'ın kararını oylayıp resmi gazetede yayımlatan federasyon, bu rakamdan muaf. Sadece yüzde 15 imzanın dışında, aday olacakların bir de belli bir bedel yatırması gerekiyor" diye konuştu.

"KULÜPLERE CİDDİ ORANDA MADDİ ÖDÜL DE VERECEĞİZ"

Başarılı olan kulüplere ciddi oranda maddi ödül vereceklerini belirten Necdet Ayaz, "En büyük paydaşımız kulüplerdir. Kulüplere ciddi oranda maddi ödül de vereceğiz. Biz kulüpleri mali desteklemezsek, atletizme katkıları çok fazla olmaz. Atletizm Federasyonu çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle biz de yola kendi sporcularımızla devam edebiliriz. Yabancı sporcu konusunda ancak ve ancak rol model olan sporculara kapıyı açacağız. Dünyanın her yerinde kamp yapmayacağız, 365 gün de kamp yapmayacağız. Bu model çok tuhaf. Spor bir meslek değildir, bir hobidir. Bir süre sonra bitecektir. Tasarruf ederek çok daha iyi şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

"ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADA AÇIKLAYAN BİR ARKADAŞIMIZ OLDU"

Başkanlık için bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını açıkladığını ifade eden Ayaz, "Adaylığını sosyal medyada açıklayan bir arkadaşımız oldu. 60'a yakın imza topladığı söyleniyor. Ama bu etik değil. Biz delege isimlerini alamıyoruz. Böyle bir durumda delegeler belki çift imza vermiş olacak ve mükerrer imza durumunda da çok imzası olandan az, az imzası olandan çok gidecek. Bir nevi şark kurnazlığı yapılıyor. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya bu konuda çok sert bir uyarıda bulundu. Yarından itibaren bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze konuyla ilgili yazışmalarımızı başlatacağız" dedi.