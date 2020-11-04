ESKİ SAVAŞ PİLOTU AMCASINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIK HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

ESKİ SAVAŞ PİLOTU AMCASINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIK HAKİM KARŞISINDA

04.11.2020 11:32
ESKİ SAVAŞ PİLOTU AMCASINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIK HAKİM KARŞISINDA, System.String[]

ESENYURT'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu ve amcası olan İsmail Molla Umeyr'in (52) boğazını meyve bıçağıyla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü (25) ilk kez hakim karşısına çıktı.

ESENYURT'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu ve amcası olan İsmail Molla Umeyr'in (52) boğazını meyve bıçağıyla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü  (25) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, 6 bıçak darbesiyle maktulün boğazına vurduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

ÖLDÜRMEYE NİYETLENDİM

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü getirildi. Duruşmada sanığın avukatı da yer aldı.  Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Müllü, maktulün amcası olduğunu ve aynı evde yaşadıklarını belirterek "Olay günü amcamla neden tartıştığımızı hatırlamıyorum. Odada yanıma geldi ben de o esnada onu öldürmeye niyetlendim. Bıçakla boğazına vurup öldürdüm, 6 sefer boğazına bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra amcam koridora yürüyerek gitti, orada düştü. Yanına gittiğimde ölmüştü" ifadelerini kullandı.

PİŞMANIM

Olaydan öncede maktulle tartıştığını ifade eden sanık Müllü, "Amcam bana eşyanı al bu evden çık, demişti. O yüzden onu öldürdüm. Ben pişmanım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2019'da polis ekiplerinin aile kavgası ihbarı üzerine Esenyurt'a gittikleri, olay yerinde İsmail Molla Umeyr'in ölü bulunduğu belirtildi. İddianamede Umeyr ile sanık Müllü arasında tartışma çıktığı, sanığın evinde kaldığı amcasını darp ettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü anlatıldı.  Umeyr'in ölümüne ilişkin tutuklanan yeğeni Abdülkadir Halil Müllü'nün "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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-ARŞİV


- İstanbul

Esenyurt, Hakim, Savaş, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ SAVAŞ PİLOTU AMCASINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIK HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika


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