Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'daki kabri başında anıldı - Son Dakika
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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'daki kabri başında anıldı

10.09.2022 19:36
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'daki kabri başında anıldı

Eski valilerden Recep Yazıcıoğlu anısına ölümünün 19'uncu yıl dönümünde Aydın'ın Söke ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Eski valilerden Recep Yazıcıoğlu anısına ölümünün 19'uncu yıl dönümünde Aydın'ın Söke ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan merhum Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığındaki kabri başında bir araya gelen ailesi ve sevenleri, mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Törende Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Yazıcıoğlu'nun uygulamaları ve fikirleriyle esin kaynağı bir vali olduğunu, birçok idarecinin ondan etkilendiğini belirterek, "Devletimizi ve milletimizi yüceltmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Fakat bunlar her zaman sayın valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun yapmış olduğu neticeleri vermiyor. Ne kadar devlet adamıysa o kadar milletin valisiydi. Kimsenin yapmaya cesaret edemediklerini yapabilen, söyleyebilen müstesna bir şahsiyetti." dedi.

Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri de yaptığı açıklamada ağabeyinin 55 yıllık ömrüne her kula nasip olamayacak kadar yoğun bir hizmet sığdırdığını, ölümünün üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen halen aranıp sorulduğunu ifade etti.

İleri, "Sık sık mezarına gelirim. Bir karanfil, bir küçük not, bir mektup... uğrayan biri mutlaka bırakmış olur. Bazen geldiğimde ziyaretçilerle karşılaşırım. Bu da özellikle bizi çok mutlu ediyor. Çalışan insanların unutulmadığını görmek insana huzur veriyor. Demek ki vazifesini tam anlamıyla yapmış." diye konuştu.

Törene Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel de katıldı.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapan Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Söke'de 11 Eylül 2003'te toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'daki kabri başında anıldı - Son Dakika
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