Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı - Son Dakika

Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar tamamen boşaldı. Halkın yasaklara tamamen uyduğu görülürken, fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sokak aralarında satış yapmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamındaki Eskişehir'de sokaklar tamamen boşaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, tramvay seferleri de durduruldu. Büyükşehir Belediyesi, sokak aralarında su ve ekmek satışına başladı. Polis ekipleri de tedbirler kapsamında sokaklarda devriye geziyor.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında fırınların ekmek tedariğine devam edeceğini söyledi. Valilik koordinasyonunda ETO'da yapılan toplantıda, Eskişehirli fırıncıların ekmek tedariğine devam etmesi için gerekli koordinasyon sağlandığını belirten Güler, Eskişehir'de fırınlar sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek ve seyyar olarak ekmek satışını sürdürecek. Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlıkları koordinasyonunda yürütülecek süreçte fırınlar seyyar olarak ekmek satacakö dedi.

SOKAKTA SATIŞ BAŞLADI

Eskişehir'de fırınlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürettikleri ekmekleri sokak aralarında kendi araçlarıyla gezerek satmaya başladı. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından yada sokağa inerek ekmek aldı. Fırın işletmecisi Necmettin Yılmaz, üretime devam ettiklerini ancak işyerlerinde satışın yasak olduğunu ifade ederek, Sabah erken saatlerde gelip ekmek üretmeye başladık. İşyerimizde satış yapmıyoruz ancak ekmekleri araçlara yükledik. Sokak aralarında gezerek satış yapıyoruzö dedi.