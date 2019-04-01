Eskişehir'de CHP ve AK Parti 6 Belediye Kazandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde büyükşehir dahil 6 ilçede CHP'li adaylar belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti 6, MHP ve DSP ise birer belediye kazandı.
ESKİŞEHİR'de Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde büyükşehir dahil 6 ilçede CHP
'li adaylar belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti 6, MHP
ve DSP ise birer belediye kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üst üste 5'inci kez Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yılmaz Büyükerşen
kazandı. Merkez
ilçeler Tepebaşı
'nda CHP'li Ahmet Ataç
ve Odunpazarı
'nda CHP'li Kazım Kurt
yerini korudu. Seyitgazi
ilçesinde CHP'li aday Uğur Tepe
, Mahmudiye
ilçesinde CHP'li İshak Gündoğan
, Han
Belediyesi'ni CHP'li Erdal Şanlı
, Alpu
Belediyesi'ni CHP'li Gürbüz Güller
kazandı.
AK Parti mevcut 3 belediyesini kaybederken, AK Partili adaylardan İnönü
ilçesini Kadir Bozkurt
, Mihalgazi
ilçesinde Zeynep Akgün
, Sarıcakaya
ilçesinde Hüseyin Çam
, Beyliova ilçesinde Özkan Alp
, Sivrihisar
ilçesinde Hamid Yüzügüllü
, Günyüzü
ilçesinde Menderes Durgut
belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin aday göstermediği Çifteler
ilçesinde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Kadir Bıyık
, Mihalıççık
ilçesinde ise DSP adayı Haydar Çorum
belediye başkanlığını kazandı.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:59 Kaynak: DHA
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