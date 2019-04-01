Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de CHP ve AK Parti 6 Belediye Kazandı

Eskişehir'de CHP ve AK Parti 6 Belediye Kazandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde büyükşehir dahil 6 ilçede CHP'li adaylar belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti 6, MHP ve DSP ise birer belediye kazandı.

Eskişehir'de CHP ve AK Parti 6 Belediye Kazandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde büyükşehir dahil 6 ilçede CHP'li adaylar belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti 6, MHP ve DSP ise birer belediye kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üst üste 5'inci kez Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yılmaz Büyükerşen kazandı. Merkez ilçeler Tepebaşı'nda CHP'li Ahmet Ataç ve Odunpazarı'nda CHP'li Kazım Kurt yerini korudu. Seyitgazi ilçesinde CHP'li aday Uğur Tepe, Mahmudiye ilçesinde CHP'li İshak Gündoğan, Han Belediyesi'ni CHP'li Erdal Şanlı, Alpu Belediyesi'ni CHP'li Gürbüz Güller kazandı.

AK Parti mevcut 3 belediyesini kaybederken, AK Partili adaylardan İnönü ilçesini Kadir Bozkurt, Mihalgazi ilçesinde Zeynep Akgün, Sarıcakaya ilçesinde Hüseyin Çam, Beyliova ilçesinde Özkan Alp, Sivrihisar ilçesinde Hamid Yüzügüllü, Günyüzü ilçesinde Menderes Durgut belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin aday göstermediği Çifteler ilçesinde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Kadir Bıyık, Mihalıççık ilçesinde ise DSP adayı Haydar Çorum belediye başkanlığını kazandı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:59 Kaynak: DHA

MHP, Eskişehir, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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