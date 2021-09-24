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Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

24.09.2021 14:15
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polis ekipleri kent çöplüğünde arama yapıyor.

Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polis ekipleri kent çöplüğünde arama yapıyor.

Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19), 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip çalışmalarına devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle sürdürülen ve 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ekipler, genç kızın öldürülerek cesedinin çöplüğe atıldığı ihtimalini değerlendiriyor.

Polis, bu kapsamda Eskişehir- Seyitgazi kara yolu kenarındaki şehir çöplüğünde geniş güvenlik önlemleri altında arama yapıyor.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çalışmalarını yürüten polis ekiplerine kadavra köpeği de eşlik ediyor.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Gen kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir, Polis, Eylül, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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