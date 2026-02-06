Eskişehir'de Lise Öğrencisi Dövüldü - Son Dakika
Eskişehir'de Lise Öğrencisi Dövüldü

06.02.2026 16:09
K.N.A., tartıştığı arkadaşları tarafından okul önünde saldırıya uğradı, çenesi ve omuriliği kırıldı.

ESKİŞEHİR'de lise 11'inci sınıf öğrencisi K.N.A., tartıştığı sınıf arkadaşı Y.Z. ve beraberindeki 3 kişi tarafından okul önünde dövüldü. Çenesi ve omuriliği kırıldığı tespit edilen K.N.A., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, K.N.A.'nın babası Cahit A., "Oğlum çene kırıkları nedeniyle sadece sıvıyla besleniyor" dedi.

Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi K.N.A., 3 Şubat'ta sınıf arkadaşı Y.Z. ile beden eğitimi dersinde 'top atma' meselesi nedeniyle tartıştı. Y.Z., tartıştığı K.N.A'yı konuşmak istediğini söyleyerek okul önüne çağırdı. Y.Z. ve yanındaki üst sınıftan arkadaşları A.L., O.G. ile E.İ.A., okuldan çıkan K.N.A.'ya saldırdı. Bu sırada bölgede bulunan polisler olaya müdahale etti. Yaralanan K.N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Lise öğrencisi K.N.A.'nın çenesi ve omuriliğinin kırıldığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler Y.Z., A.L., O.G. ve E.İ.A., işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine suça sürüklenen 4 çocuk yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Evli ve 2 çocuk babası Cahit A. (44), olayı tesadüfen gören polislerin çocukları güçlükle ayırdığını belirterek, "Okulda beden dersinde birbirlerine top atmışlar. Bir tartışma yaşanmış aralarında. Oğlum yemek için çıkıyor okul dışına, bu sırada tartıştığı çocuk 'Gel senle bir konuşalım' diye çağırıyor. Okul önünde çocuk ve üst sınıftan 3 öğrenci daha darbettiler. Oğlum, ilk darbeyi ense tarafından sert bir cisimle olduğunu söyledi. Elindeki demir gibi bir şey de görmüş. Muşta dedikleri şeyi kullanmışlar sanırım. Çenesi iki yerden kırıldı, omuriliğinde de var. Şu an oraya müdahale olmadı. Çorba ve buna benzer sıvı gıdalarla besleniyor, konuşamıyor, çenesindeki kırıklar nedeniyle. Dört kişi oğluma saldırmış, polisler geçerken görüp müdahale etmişler. Ayıran olmasaydı, daha kötü bir durumla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR'

Olaydan sonra şüpheli 4 çocuk öğrencinin yakalandığı ve adliyede serbest bırakıldığını hatırlatan Cahit A., "Başsavcılık serbest bırakılma kararına itiraz etmiş, tutuklanmışlar. Gençlerimiz bizim için çok önemli ancak hak edenler de cezasını çeksin istiyorum. Dava süreci devam ediyor, böyle olmasını gerçekten istemezdik ama hak ettikleri cezayı da alsınlar istiyorum. Biraz tutuklama sonrası içim soğudu. Adalet ve devlete güveniyorum" diye konuştu.

Oğlunun çenesindeki 2 kırık nedeniyle sıvıyla beslendiğini anlatan Cahit A., ilaçların ve ameliyatların etkisiyle sürekli uyuduğunu, pipetle çorba içirerek beslediklerini de sözlerine ekledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

