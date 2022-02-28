Eskişehir'de vaka artışı, Bilecik ve Kütahya'da düşüş - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vakalar düştü, Eskişehir ise arttı. Eskişehir, vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 640,61'den 34,61 artışla 675,22'ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 933,74 olan vaka sayısı 227,43 düşüşle 706,31'e indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 700,29'dan 22,34 düşüşle 677,95'e geriledi.

3 İL DE KIRMIZI

Eskişehir, bakanlığın verilerine göre Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli ve Artvin ile birlikte vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 şehir arasında yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,1, Bilecik'te yüzde 84,2, Kütahya'da ise yüzde 80 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi.