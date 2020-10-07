Azerbaycan'a "konvoylu" destek - Son Dakika

Azerbaycan'a "konvoylu" destek

07.10.2020 21:25

Eskişehir'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Eskişehir'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla Yeni Eskişehir Stadı önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını söyledi.

Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu, bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Karadaş, şunları söyledi:

"Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeni, bir asır öncesine dayanıyor. Bizler dünyanın sessiz kaldığı, Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan'ın, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarıyla sivil yerleşim yerlerini vurduğunu belirten Karadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırılar karşısında, Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi, işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Etkinlikte, Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Muammer Karaman ile Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın da birer konuşma yaptı.

Azerbaycan'a konvoylu destek
Azerbaycan'a konvoylu destek
Azerbaycan'a konvoylu destek
Azerbaycan'a konvoylu destek

Sivil Toplum Kuruluşu, Ermenistan, Azerbaycan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'a 'konvoylu' destek - Son Dakika

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