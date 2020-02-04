Eskişehir'in 2019 nüfus sayım sonuçları - Son Dakika
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Eskişehir'in 2019 nüfus sayım sonuçları

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 887 bin 475' e ulaştı.

Eskişehir'in 2019 nüfus sayım sonuçları, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 887 bin 475' e ulaştı.


Tüik Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de ikamet eden nüfus 2019 yılında, önceki yıla göre 16 bin 288 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,99 (443 bin 635 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,01 (443 bin 840) olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 12,2 iken, 2019 yılında binde 18,5 olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir'de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 64 kişi oldu.


12 ilçenin nüfusu azaldı


Odunpazarı ilçesi Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 43. ilçe oldu. Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı, ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.


İLÇELER 2018 NÜFUSU - 2019 NÜFSU - ARTIŞ/AZALIŞ


ALPU 11.242 10.974 -268


BEYLİKOVA 6.953 6.400 -553


ÇİFTELER 15.098 14.878 -220


GÜNYÜZÜ 6.127 5.671 -456


HAN 2.272 2.117 -155


İNÖNÜ 6.797 6.514 -283


MAHMUDİYE 7.998 7.808 -190


MİHALGAZİ 3.373 3.138 -235


MİHALIÇÇIK 8.526 8.171 -355


ODUNPAZARI 404.267 413.461 9.194


SARICAKAYA 5.080 4.854 -226


SEYİTGAZİ 13.405 13.009 -396


SİVRİHİSAR 20.746 20.330 -416


TEPEBAŞI 359.303 370.150 10.847 - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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