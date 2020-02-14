Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailesinin acısını paylaşan Vali Çakacak, aziz şehitlerimizin gösterdiği kahramanlıklardan övgüyle bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğunu dile getiren Vali Çakacak, acıların paylaştıkça azalacağını söyledi.

Şehit Tarkan Karaca'nın ruhuna okunan duanın ardından Vali Çakacak, şehit ailesinin evinden ayrıldı.

Çakacak'a ziyaretinde, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer eşlik etti.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]