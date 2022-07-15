Dalgıç için, ölümünün 6'nci yılında ailesinin yaşadığı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başında tören düzenlendi. Törende şehidin kabrine karanfil bırakıldı ve özel harekat polisleri saygı atışı yaptı. Tören sonunda şehit için Kur'an-ı Kerim okundu. Törenin ardından Vali Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika

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