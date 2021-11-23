Üye Girişi
"Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak - Son Dakika

"Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak

23.11.2021 13:25

Zonguldak'ta eşleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri Aslı U.Y.'nin evine gidip kurusıkı tabancayla tehdit ederek, makasla saçını kesip döven Şenay K. ve Songül Ş. ile arkadaşları Nejla Ç., tutuksuz yargılandıkları davada 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin Aslı U.Y.'nin cep telefonunu geri iade ettikleri için yağma suçundan verdiği beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. İlk kararın ardından adliye önünde zafer pozu veren 3 sanık tekrar yargılanmaya başladı.

18 Ekim 2014'te Devrek ilçesindeki bir ortaokulda kantin işleten Şenay K. ile yanında çalışan Songül Ş., aynı kantinde yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra ayrılıp Zonguldak'a taşınan Aslı U.Y.'nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia edip evine gitti. İki arkadaş giderken yanlarına Nejla Ç.'yi de aldı.

EVİNİ BASIP İŞKENCE ETTİLER

3 kadın iddiaya göre Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabancayla tehdit edip, silahın kabzasıyla darbederek makasla saçını kesti. Şenay K. ve Songül Ş., Aslı U.Y.'ye eşleriyle birlikte olduğunu zorla itiraf ettirip o anları kameraya kaydetti. Şüpheliler, Aslı U.Y.'yi olayı kimseye anlatmaması için tehdit edip, iki cep telefonunu da gasbederek evden ayrıldı.

Aslı U.Y.'nin şikayeti üzerine 3 kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Şenay K., "Amacımız eve zorla girmek ya da dövmek değildi. Bizi kendisi eve davet etti. 'Kocanıza sahip çıksaydınız' gibi şeyler söyledi. Benim eşimle birlikte olduğu için bunu kendime yedirememiştim. Özür bile dilemiyordu, dikleniyordu. Bu nedenle sırayla hepimiz silah doğrultup kendisini darbettik" dedi.

BERAAT ETMİŞLERDİ

Sanık Songül Ş. de Aslı U.Y.'nin kendilerine hakaret ettiğini anlattı. Aslı U.Y. ise sanıkların eşleriyle ilişkisi olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. 22 Ekim 2015'te verilen kararda, 3 kadın hakkında toplamda 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasına geri bırakıldı. 'Yağma' suçundan ise Aslı U.Y.'ye cep telefonlarının teslim edilmesi nedeniyle 3 sanık beraat etti.

ZAFER POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Kararın ardından adliye önünde birbirlerine sarılıp verdikleri zafer pozunu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.'nin, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi" mesajıyla fotoğrafları, o dönem yapılan haberlerde gündem oldu.

Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi, tekrar yargılanıyorlar

YARGITAY KARARI BOZDU

Aslı U.Y., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 3 kadın hakkındaki 'yağma' suçundan verilen beraat kararının bozulup ceza verilmesini talep etti. 10 Mart 2021'de verilen kararın ardından, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya Şenay K., Songül Ş., Necla Ç. ve Aslı U.Y. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadesi alınması için duruşmayı erteledi.

Eşlerimizi ayartıyor diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak

Zonguldak, Yargıtay, Silah, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Eşlerimizi ayartıyor' diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası 14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir 13:42 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak 09:54 Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak

Son Dakika Haberleri
14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti
14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan çok tartışılacak yorum
13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti         
14:10
46 kişinin yanarak can verdiği Bulgaristan'daki kazada ölen yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı 46 kişinin yanarak can verdiği Bulgaristan'daki kazada ölen yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı         
13:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Korku filmi değil gerçek! Tartıştığı kadını sokak ortasında böyle bıçakladı Korku filmi değil gerçek! Tartıştığı kadını sokak ortasında böyle bıçakladı         
11:56
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti         
11:34
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor         
10:50
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 14:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: "Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement