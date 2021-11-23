"Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak - Son Dakika

18 Ekim 2014'te Devrek ilçesindeki bir ortaokulda kantin işleten Şenay K. ile yanında çalışan Songül Ş., aynı kantinde yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra ayrılıp Zonguldak'a taşınan Aslı U.Y.'nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia edip evine gitti. İki arkadaş giderken yanlarına Nejla Ç.'yi de aldı.

EVİNİ BASIP İŞKENCE ETTİLER

3 kadın iddiaya göre Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabancayla tehdit edip, silahın kabzasıyla darbederek makasla saçını kesti. Şenay K. ve Songül Ş., Aslı U.Y.'ye eşleriyle birlikte olduğunu zorla itiraf ettirip o anları kameraya kaydetti. Şüpheliler, Aslı U.Y.'yi olayı kimseye anlatmaması için tehdit edip, iki cep telefonunu da gasbederek evden ayrıldı.

Aslı U.Y.'nin şikayeti üzerine 3 kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Şenay K., "Amacımız eve zorla girmek ya da dövmek değildi. Bizi kendisi eve davet etti. 'Kocanıza sahip çıksaydınız' gibi şeyler söyledi. Benim eşimle birlikte olduğu için bunu kendime yedirememiştim. Özür bile dilemiyordu, dikleniyordu. Bu nedenle sırayla hepimiz silah doğrultup kendisini darbettik" dedi.

BERAAT ETMİŞLERDİ

Sanık Songül Ş. de Aslı U.Y.'nin kendilerine hakaret ettiğini anlattı. Aslı U.Y. ise sanıkların eşleriyle ilişkisi olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. 22 Ekim 2015'te verilen kararda, 3 kadın hakkında toplamda 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasına geri bırakıldı. 'Yağma' suçundan ise Aslı U.Y.'ye cep telefonlarının teslim edilmesi nedeniyle 3 sanık beraat etti.

ZAFER POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Kararın ardından adliye önünde birbirlerine sarılıp verdikleri zafer pozunu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.'nin, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi" mesajıyla fotoğrafları, o dönem yapılan haberlerde gündem oldu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Aslı U.Y., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 3 kadın hakkındaki 'yağma' suçundan verilen beraat kararının bozulup ceza verilmesini talep etti. 10 Mart 2021'de verilen kararın ardından, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya Şenay K., Songül Ş., Necla Ç. ve Aslı U.Y. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadesi alınması için duruşmayı erteledi.