Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu - Son Dakika

Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile telefonda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını ele aldı.

Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile telefonda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını ele aldı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Esper, Bakan Gantz'ı, İbrahim Anlaşması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan tarihi adımdan dolayı tebrik etti." denildi.

İki bakanın söz konusu anlaşmanın ABD ile İsrail ilişkileri ve savunma öncelikleri üzerindeki etkisini de ele aldığı belirtilen açıklamada, bakanların açık diyalog ve işbirliği konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.

Geçen ay BAE ve İsrail ABD'nin arabuluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

1979'da Mısır, 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile barış anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi BAE oldu.

Abu Dabi'nin bu adımına hemen her gün İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkı ve Filistin yönetiminin yanı sıra birçok Müslüman ülke tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 05:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esper'den İsrailli mevkidaşı Gantz'a tebrik telefonu - Son Dakika

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