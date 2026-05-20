Dr. Esra Albayrak, sosyal medya algoritmalarına dikkat çekti

20.05.2026 15:46
TÜGVA’nın “Renklensin Yaz Okulumuz” lansmanında Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarının gençleri bağımlı hale getiren algoritmalarla çalıştığını söyledi. Albayrak, devletlerin dijital platformlara karşı daha güçlü düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) “Renklensin Yaz Okulumuz” projesinin lansmanı yoğun katılımla gerçekleştirildi. TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gençlerin dijital dünyadan uzaklaşıp sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşması hedeflenirken, etkinliğe katılan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkilerine dikkat çeken Albayrak, özellikle TikTok, Instagram ve benzeri uygulamaların bağımlılık oluşturan algoritmalarla çalıştığını belirterek dijital platformlara yönelik hukuki ve yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.

“SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ TEMEL HEDEFİ BAĞIMLILIK OLUŞTURMAK”

Haberler.com’a konuşan Dr. Esra Albayrak, sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları ekranda daha fazla tutmak için bilinçli şekilde tasarlanan algoritmalar kullandığını söyledi. TikTok’un yanı sıra Instagram ve benzeri platformların da benzer sistemlerle çalıştığını ifade eden Albayrak, “Sadece TikTok değil ki. TikTok, Instagram… Hepsi öyle, hepsinin bağımlılık yapmaya yönelik bir algoritması var” dedi.

Dünyada bu platformlara karşı ciddi davaların açıldığını belirten Albayrak, özellikle Amerika’da sosyal medya şirketlerinin bağımlılık yapıcı unsurları nedeniyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Kaydırma mekanizması, reklam sistemleri ve gençlere yönelik içeriklerin kullanıcıyı uygulama içerisinde daha uzun süre tutmayı amaçladığını ifade eden Albayrak, “Bütün hedef bağımlılık yapmak” sözleriyle dijital platformların çalışma mantığını eleştirdi.

Albayrak ayrıca gençlerin yalnızca bireysel bilinçle bu sistemlere karşı koymasının kolay olmadığını belirterek, algoritmaların arkasında nörobilim yöntemleriyle geliştirilen çok güçlü dijital sistemler bulunduğunu söyledi.

“DEVLETİN AKTİF DÜZENLEYİCİ ROL ÜSTLENMESİ GEREKİYOR”

Dr. Esra Albayrak açıklamalarında devletlerin dijital platformlara karşı daha aktif bir düzenleyici rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Doğru ile yanlışın net şekilde ayrılması gerektiğini ifade eden Albayrak, sosyal medya şirketlerinin de hesap verebilir yapılar haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin bu konuda önemli adımlar attığını söyleyen Albayrak, geçtiğimiz aylarda Meclis’ten geçen yasa çalışmalarının ve “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Çerçeve Sözleşmesi”nin büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bu sözleşmeye dikkat çektiğini hatırlatan Albayrak, uluslararası düzeyde yapılacak düzenlemelerin dijital şirketler üzerinde ciddi etkiler oluşturacağını ifade etti.

Albayrak, sosyal medya platformlarının bağımlılık etkileri nedeniyle Türkiye’de de dava süreçlerinin başladığını belirterek, açılan davaların emsal niteliği taşıyabileceğini söyledi. “İnşallah güçlü bir karşılık bulmasını umut ediyorum hukuki olarak. Bunlar önemli emsal davalar olacak bence dünyada da” ifadelerini kullandı.

TÜGVA’NIN “RENKLENSİN YAZ OKULUMUZ” PROJESİ TANITILDI

TÜGVA tarafından hayata geçirilen “Renklensin Yaz Okulumuz” projesiyle çocukların ve gençlerin dijital dünyanın yalnızlaştırıcı etkilerinden uzaklaştırılması hedefleniyor. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek yaz okulu programlarında ortaokul öğrencileri sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerle buluşturulacak.

Etkinlikte yapılan açıklamalarda, çocukların ekran bağımlılığı yerine gerçek sosyal ortamlarla yeniden bağ kurmasının önemine dikkat çekildi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanda, yaz okullarının gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak çok yönlü programlar içereceği ifade edildi.

Katılımcılar, özellikle sosyal medya bağımlılığına karşı çocukların fiziksel aktiviteler, kültürel etkinlikler ve manevi değerlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Projenin yaz boyunca yüz binlerce öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

