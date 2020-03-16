Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede babasının ölümü hakkında çıkan iddialara cevap veren Esra Elönü, "Adli Tıp Kurumundan gelen raporda kalp krizi sonucu olduğu ve korona şüphesinin olmadığını öğrendik" dedi.

Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, geçtiğimiz günlerde umre dönüşü rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Şaban Elönü için bugün Çengelköy Birlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Esra Elönü, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Şaban Elönü için dualar edildi.

Babasının ölümü hakkında konuşan Esra Elönü, "Babam umreden geldiği için herkes gibi yurt dışından geldiği için temkin amaçlı bir denetim oldu, daha sonrasında da Adli Tıp Kurumundan rapor bekledik. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda da doğal ölüm, kalp krizi sonucu olduğu ve testin negatif olduğu ve korona şüphesinin olmadığını öğrendik. Bu anlamda babamın yanında olan ailemizden kardeşlerimde yapılan testleri de negatif çıktı. Bunu niye söylüyorum, çünkü malum gündem virüs. İnsanların hassasiyetini biliyorum. Umreden de geldiği için çok farklı şeyler yazılmış. Bunlara cevap verme hızı benim şu anda yaşayacağım acımı engelliyor. Bu anlamda da herkesten saygı ve vicdan bekliyorum. Böyle bir durumda bu konu hakkında açıklama yapmak çok acı ama ben yine de doğal karşılayıp insanların bu konudaki merakını gidermek istedim. Karantina gibi şeylerde duydum. Biz buna tedbir diyelim. Tedbir amaçlı böyle bir şey yapıldı. Neticede böyle bir şüphenin kesinlikle olmadığını söylemek istiyorum. Onun dışında artık babasızım. Benim için çok büyük bir acı, acıdan da öte artık onun yokluğuyla nasıl savaşacağım konusunda imani olarak Allah'a olan tevekkülümle bununla baş edeceğiz. Rabbim rahmet eylesin" diye konuştu.

Şaban Elönü'nün cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)