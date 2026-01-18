Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki - Son Dakika
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

18.01.2026 17:01
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan ''şeriat'' tartışması, ekranlardan taşarak sosyal medya ve siyaset gündeminin merkezine oturdu. Program sırasında bir konuğun, ''Şeriatın kestiği parmak acımaz'' sözleri üzerine Esra Erol'un, ''Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var'' şeklindeki yanıtı stüdyoda alkışlarla karşılandı. Tartışma kısa sürede büyürken, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir Esra Erol'a sert tepki verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan "şeriat" diyaloğu, sosyal medyada ve siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMANIN ODAĞI: ŞERİAT DİYALOĞU

Programın bir bölümünde konuklardan birinin adaleti vurgulamak amacıyla "Şeriatın kestiği parmak acımaz" demesi üzerine Esra Erol, dikkat çeken bir müdahalede bulundu. Erol, konuğuna yanıt olarak: "Yalnız şeriat burada yok, Orta Doğu'da var." ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun bu çıkışı stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi.

HÜDA PAR'DAN SERT TEPKİ

Esra Erol'un bu sözleri, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir tarafından sert bir dille eleştirildi. Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem programı hem de sunucuyu hedef alarak şu soruları sordu: "Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak? Bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?"

Demir paylaşımında "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor?

Mesele reyting mi?

Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir.

Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak? ifadelerine yer verdi.

GÜNDEMDEKİ YANSIMALAR

Bu diyalog kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bir kesim Esra Erol'un hukuk devletine vurgu yaptığını belirterek kendisine destek verirken, diğer bir kesim ise kullanılan ifadelerin inanç değerlerine yönelik bir yaklaşım olduğunu savunarak tepki gösterdi.

