Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında Yusuf Çapar ve Derya Çapar çifti arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Canlı yayında yaşanan diyaloglar kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Program sırasında Yusuf Çapar konuşurken araya Derya Çapar’ın girmesi üzerine sinirlenen Yusuf Çapar, eşine “Dişlerini görmek istemiyorum ben senin, bari yana dön” sözlerini söyledi.

Bu sözlerin ardından Derya Çapar’ın utançla ağzını kapatması dikkat çekerken, Esra Erol hemen müdahale etti.

ESRA EROL'DAN DESTEK

Sunucu Esra Erol, genç kadına moral vermek için “Çok güzel gülümse aşkım, gülümse. Hatta gülebildiğin kadar gül” diyerek destek verdi. Derya Çapar ise bir süre sessiz kaldı.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Yusuf Çapar’ın çocuklarla ilgili sözleri sonrası tartışma yeniden alevlendi. “Çocukları bırakıp komşuya gitmen bile yeterli” diyen Yusuf Çapar’a sinirlenen Derya Çapar ayağa kalkarak tepki gösterdi.

“Nereye gittim?” diyerek su şişesini alan Derya Çapar’ın Yusuf Çapar’a doğru yürüdüğü, Yusuf Çapar’ın ise geri çekildiği görüldü. Derya Çapar’ın bağırarak tepki göstermesi stüdyoda gergin anlara neden oldu.

DİŞLERİ İÇİN DESTEK VERİLMİŞTİ

Öte yandan programın önceki bölümlerinde yayına bağlanan bir diş hekiminin Derya Çapar’a destek verdiği de ortaya çıktı. Diş hekimi yayında, “Derya hanımın önce dişlerini yapacağız sonra Nişantaşı’nda patates kızartması yiyeceğiz” diyerek genç kadına moral vermişti.

Daha sonraki yayınlarda Derya Çapar’ın dişlerinin tedavi edildiği ve değişimin izleyicilerin de dikkatini çektiği görüldü.

Yaşanan olay sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Çapar’ın sözlerine tepki gösterirken, Derya Çapar’a destek mesajları paylaşıldı.