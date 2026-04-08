Esra Erol'da şok sözler! Yusuf Çapar'dan eşi Derya Çapar'a ağır hakaret
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol'da şok sözler! Yusuf Çapar'dan eşi Derya Çapar'a ağır hakaret
08.04.2026 17:20
Esra Erol'da şok sözler! Yusuf Çapar'dan eşi Derya Çapar'a ağır hakaret
Esra Erol’da programına katılan Yusuf Çapar ile eşi Derya Çapar arasında yaşanan tartışma gündem olurken, Yusuf Çapar’ın eşine yönelik sözleri izleyenlerden tepki topladı. Programda daha önce Derya Çapar’ın dişleriyle ilgili yapılan destek açıklaması da yeniden hatırlandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında Yusuf Çapar ve Derya Çapar çifti arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Canlı yayında yaşanan diyaloglar kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Program sırasında Yusuf Çapar konuşurken araya Derya Çapar’ın girmesi üzerine sinirlenen Yusuf Çapar, eşine “Dişlerini görmek istemiyorum ben senin, bari yana dön” sözlerini söyledi.

Bu sözlerin ardından Derya Çapar’ın utançla ağzını kapatması dikkat çekerken, Esra Erol hemen müdahale etti.

ESRA EROL'DAN DESTEK

Sunucu Esra Erol, genç kadına moral vermek için “Çok güzel gülümse aşkım, gülümse. Hatta gülebildiğin kadar gül” diyerek destek verdi. Derya Çapar ise bir süre sessiz kaldı.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Yusuf Çapar’ın çocuklarla ilgili sözleri sonrası tartışma yeniden alevlendi. “Çocukları bırakıp komşuya gitmen bile yeterli” diyen Yusuf Çapar’a sinirlenen Derya Çapar ayağa kalkarak tepki gösterdi.

“Nereye gittim?” diyerek su şişesini alan Derya Çapar’ın Yusuf Çapar’a doğru yürüdüğü, Yusuf Çapar’ın ise geri çekildiği görüldü. Derya Çapar’ın bağırarak tepki göstermesi stüdyoda gergin anlara neden oldu.

DİŞLERİ İÇİN DESTEK VERİLMİŞTİ

Öte yandan programın önceki bölümlerinde yayına bağlanan bir diş hekiminin Derya Çapar’a destek verdiği de ortaya çıktı. Diş hekimi yayında, “Derya hanımın önce dişlerini yapacağız sonra Nişantaşı’nda patates kızartması yiyeceğiz” diyerek genç kadına moral vermişti.

Daha sonraki yayınlarda Derya Çapar’ın dişlerinin tedavi edildiği ve değişimin izleyicilerin de dikkatini çektiği görüldü.

Yaşanan olay sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Çapar’ın sözlerine tepki gösterirken, Derya Çapar’a destek mesajları paylaşıldı.

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    şu gereksiz programları daha kaldırmadınızmı ? 12 3 Yanıtla
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    şu programı kaldırın artık. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:18:28.
