Esra Ezmeci\'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

15.02.2026 16:48  Güncelleme: 16:58
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen bir soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir takipçisinin eşinin Sevgililer Günü'nde eski eş ve sevgilileri olmak üzere 8 ayrı kadına aynı hediyeyi aldığını anlatması üzerine konuşan Ezmeci, bu davranışı net ifadelerle ''sadakatsizlik'' olarak değerlendirdi.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son videosunda bir takipçisinin anlattığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ezmeci, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

8 AYRI KADINA AYNI HEDİYE

Ezmeci'ye gelen soruda bir kadın, eşinin Sevgililer Günü'nde kendisine, iki eski eşine ve eski sevgililerine olmak üzere toplam 8 kişiye aynı hediyeyi aldığını anlattı. Bu itiraf, hem Ezmeci'yi hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta hayrete düşürdü.

Yaşanan durumu net ifadelerle değerlendiren Esra Ezmeci, eski partnerlere hediye gönderilmesinin masum bir nezaket göstergesi olarak görülemeyeceğini belirtti. Ezmeci, bu davranışın bitmemiş duygusal bağların bir işareti olduğunu vurguladı.

"BUNUN ADI SAYGISIZLIKTIR"

"Herkesi aynı kefeye koymak, mevcut eşi değersizleştirmektir" diyen Ezmeci, özel bir günde eski eş ve sevgililere hediye alınmasının hem mevcut ilişkiye hem de karşı tarafların hayatındaki yeni insanlara karşı saygısızlık olduğunu ifade etti.

Ünlü psikolog, bu tür davranışların net bir şekilde sadakatsizlik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bağ koparmayı bilmeyen kişiler sağlıklı bir ilişki sürdüremez" sözleriyle dikkat çekti.

"GEÇMİŞ DEFTERLERİ KABARIK"

Ezmeci'nin cevabı şöyle oldu: "Kocanızın da maşallah geçmiş defterleri bayağı kabarık. Yani çok adaletli davranmak istemiş herhalde, herkese aynı hediyeyi almış. Bir de herkese, geçmiştekine almış. Şimdi onlar artık onun sevgilisi değil, artık bir ilişkileri kalmamış. Geçmişteki ilişkilerine hediye alıyor olması, onlarla bir bağının devam ettirmesi anlamına gelir. Çünkü o kişilerin de hayatlarında birileri olabilir. Hiç kimse eski sevgiliden gelen bir hediyeyi, yani onların hayatındaki kişiler istemez.

O yüzden şunu da söylemek lazım; eski sevgililere ve toplam 8 kişiye Sevgililer Günü ve aşkla ilgili bir günde hediye göndermek bir sadakatsizliktir aynı zamanda. Eşinize tepkinizi belli edin. Üstelik herkese aynı şeyi göndermesi de bir nevi hepsini aynı kefeye koyup bir değersizleştirmedir. Bence bu anlamda siz net bir tepkinizi koyun. Hoş bir davranış değil. Aynı zamanda herkesle bir şekilde bağlantısını tutmak istiyor, bu da bir sadakatsizlik."

Ünlü psikoloğun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da konuya ilişkin yorumlarıyla tartışmaya katıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • DalaVere DalaVere:
    toplu sipariş indiriminden faydalanmis ne var bunda.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
