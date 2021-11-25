ESTÜ'lü bilim insanları Uluslararası Sürdürülebilir Havacılık Sempozyumu'na katılıyor - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Tayland'ın Kasetsart Üniversitesi ile Sürdürülebilir Havacılık ve Enerji Araştırma Derneği (SARES) tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Havacılık Sempozyumu (ISSA 2021) başladı.

Sürdürülebilir havacılık konusunda önde gelen bilim insanlarının yaptığı çalışmalarını sunduğu sempozyumun açılışında Kasetsart Üniversitesi Klasik Müzik Kulübü tarafından katılımcılara yöresel Thai Müziği dinletisi sunuldu.

ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk ile Kasetsart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Chongrak Wachrinrat, sempozyumun açılış konuşmasını yaptı.

Daha sonra Kasetsart Üniversitesinden, sempozyumun başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Siripong Atipan, ISSA 2021 hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun ilk günü, ISSA 2022 Sempozyumun ev sahipliğini gerçekleştirecek Avustralya'nın RMIT Üniversitesinden Prof. Dr. Raj Das'ın üniversite ve projelerini içeren tanıtım sunumunun ardından SARES ve Sempozyum Kurucu Başkanı, ESTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Karakoç'un konuşması ile tamamlandı.

27 Kasım'a kadar sürecek sempozyumda sürdürülebilir havacılık konularına ilişkin oldukça önemli konuşmacılar ve çeşitli ülkelerden araştırmacılar tarafından hazırlanmış bildirilerin sunumlarını gerçekleştirilecek.

Etkinlik sonunda SARES tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Bilim Ödülü, Genç Bilim İnsanı Ödülü, Firma Ödülü, Şükran Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecek.