"Etfal geri gelsin" toplantısı - Son Dakika

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe'ye taşınması üzerine, Şişli ve Beşiktaş belediye başkanlarının katılımıyla, 'Etfal Geri Gelsin' toplantısı düzenledi.

1899 yılında Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in emriyle kurulan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halaskargazi Caddesi'ndeki binasından 2021 yılında 2 farklı binaya bölünerek Kazım Karabekir Mahallesi ve Seyrantepe Huzur Mahallesi'ndeki yeni binalarına taşındı. Ancak buna tepki gösterenlen sağlık sendikaları ve kent konseyleri basın toplantısı düzenledi. 'Etfal Geri Gelsin' başlıklı toplantıya Şişli ve Beşiktaş belediye başkanları da destek verdi.

"ŞİŞLİLİ KOMŞULARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU ETFALSİZ KALMAKTIR" Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin "122 yıllık geçmişe sahip olan Şişli Etfal Hastanesi, halkın iradesi yok sayılarak Şişli'den taşınmıştır. Üstelik hastanenin her birimi başka bölgelere taşınarak, halkın bütünsel sağlık hizmeti olanağı da ortadan kaldırılmıştır. Hastanenin taşınması ile birlikte, halka nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir kamusal sağlık hizmeti sunabilmek için tek hastane kaldı. Bugün Etfal Hastanesi'nin taşınması ile birlikte ilçemiz ve yakın bölgesindeki sağlık sistemi çökme noktasına gelmiştir. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi oluşan yükü kaldıramamaktadır. Seyrantepe ve Büyükdere'ye taşınan yeni Etfal Hastanesi'ne ulaşım da son derece eziyetlidir. Şişlili komşularımızın en büyük sorunlarından biri Etfal'siz kalmasıdır. Beşiktaş halkı da bu durumun mağdurları arasındadır" dedi.

"BEŞİKTAŞ ŞİŞLİ ETFAL'İN TAŞINMASINDAN EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELERDEN" Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, "122 yıllık tarihi olan, Kurtuluş savaşı ve Balkan Savaşları'na ev sahipliği yapmış, sığınak görevi görmüş, çocuk hastanesi olarak kurulmuş tarihi bir önemi olan bir hastaneden bahsediyoruz. Bu hastanenin taşınması trajikomiktir. Deprem riski var diyerek boşaltılmak istenen bir binaya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü taşınmak istiyor. Bu, meseleyle neyin amaçlandığı çok net ortaya koymaktadır. Beşiktaş, Şişli Etfal'in taşınmasından en çok etkilenen ilçelerden bir tanesi. Bizim ilçemizde de Sait Çiftçi Devlet Hastanesi var, ihtiyacı karşılayamamakta" diye konuştu.

