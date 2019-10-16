Son Dakika Haberleri: Euroleague'de bu hafta İspanyollara rakip oluyoruz!
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Euroleague'de bu hafta İspanyollara rakip oluyoruz!

13 dakika önce

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın ve 18 Ekim Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

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Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın ve 18 Ekim Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.


İlk iki haftayı galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe Beko, yarın sahasında İspanya ekibi Baskonia ile mücadele edecek.


Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.


Bir galibiyeti bulunan Anadolu Efes, cuma günü bir diğer İspanya ekibi Valencia'ya konuk olacak. İki takım, La Fonteta Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.


THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)


20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)


20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya)


21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)


21.30 Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa)


21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)


18 Ekim Cuma:


21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya)


22.00 Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)


22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes


Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:22 
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