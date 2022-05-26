Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak! - Son Dakika
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Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak!

26.05.2022 08:41

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta faaliyet gösterdiği tespit edilen silahlı suç örgütü ve bu örgüte silah temin eden başka bir örgüte yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 74 şüpheli hakkında yakalama kararının verilirken, Fatih'te silah temin eden örgüt üyesinin evine yapılan baskında, oğlunun arandığını öğrenen anne, "Yine ne yaptı? cezaevine girse de kurtulsak!" diyerek polise yakındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde kent genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruplara onlarca adreste operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde toplanan ekipler operasyon saatinin gelmesiyle harekete geçti.

74 KİŞİ KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Özel harekat timlerinin desteğiyle çok sayıda adrese baskın yapıldı. Mehmet E. ve Aykut Z.'nin liderliğini yaptığı Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırmak gibi olaylara karışan örgüte ve bu örgüte silahları temin eden başka bir örgüte yönelik yapılan operasyonda 74 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Operasyon Fatih, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANNE OĞLUNA BEDDUA ETTİ: CEZAEVİNE GİRER İNŞALLAH

Fatih'de silah temin etmekle suçlanan örgüte yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin evine baskın yapıldı. Polisin eve girmesi üzerine, aranan şüphelinin annesi oğlu ile görüşmediğini söyleyerek, ""Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak! Allaha havale ettim. Bırakır mıyım ben gözümün yaşını yedim bu evde" diyerek oğluna sitem etti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS 3. ADRESTE BULUNDU

Evde olmadığı anlaşılan şüpheli şahsın yakalanması için polis, o sırada evde bulunan şüpheli şahsın babasına telefonla arattırarak nerede olduğunu öğrendi. Şüphelinin dükkanını belirleyen polisler hemen harekete geçti. İlk gidilen dükkanda olmadığı belirlenen şüphelinin başka bir dükkanda olabileceği öğrenildi. İkinci dükkana giren polisler hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İstanbul, Fatih, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak! - Son Dakika


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