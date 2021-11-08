AİLE SAYISI 240 OLDU OĞLUM HDP İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT ÇEPNİ TARAFINDAN KANDIRILIP GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

2017 yılında 23 yaşındayken kaçırılan oğlu Zafer için Samsun'dan gelerek Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan Sabire Aydın'la birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 240 oldu. Aydın, oğlunun İstanbul'a çalışmaya gittiğini ardından İzmir'e geçtiğini ve daha sonra haber alamadıklarını belirterek, Buradaki annelerin acılarını gördüm. Ben de acılarımı paylaşmaya geldim buraya. Oğlum 2017 yılında Samsun'da üniversite okurken, İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından kandırılıp götürüldü. 4 yıldır haber alamıyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan dön gel. Sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Benim çocuğumun kaçırılmasından HDP sorumludur. Murat Çepni tarafından götürüldüğünü düşünüyorum ve götürüldü. Murat Çepni'nin kafesi var Samsun'da. Oraya gidip geldikçe kandırıldı, götürüldü. Çocuklar da hala oralarda kandırılıyorlar. Çalışmak için İstanbul'a gidiyorum dedi, 3 ay sonra İzmir'e geçtiğini öğrendim. Ondan 1 hafta sonra da kayıp oldu. Hiçbir haber alamadık. PKK'ya götürüldü. Erkekleri kızlar kandırıyor, kızları erkekler kandırıyor. Sevgili olarak sokuyorlar içlerine ondan sonra kayboluyorlar, götürüyorlar? dedi.