Gelin gittiği Afganistan\'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
13.04.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Afganistan’da bir Afgan vatandaşıyla evlenerek Kabil’e yerleşen Cansu Bodur şiddete uğradı. Pasaportu ve kimliği alıkonulan Cansu ülkeden çıkmadığını söyleyerek Türkiye'den yardım istedi. Yardım çağrısı sonrası Türkiye’ye dönüşü için diplomatik süreç başlatıldı.

Afganistan’da bir Afgan ile evlenip Kabil'e yerleşen Cansu Bodur’un hayatı kabusa döndü. 31 yaşındaki Türk vatandaşı Cansu Ndori, eski soyadıyla Cansu Badur, Afganistan’da zorla alıkonulduğu ve şiddet gördüğü evden çektiği video ile Türkiye’nin gündemine oturdu.

YURDA DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Afganistan’da evlendiği Afgan vatandaşıyla birlikte yaşayan Cansu Bodur’un Türkiye’ye dönmek için yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Diplomatik girişimlerin hız kazanmasıyla birlikte Bodur’un yurda dönüş süreci resmen başlatıldı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DEVREYE GİRDİ

Sürece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun dahil olmasıyla önemli bir adım atıldı. Zorlu’nun girişimleri sonrası ilgili kurumlar harekete geçti, Bodur’un Türkiye’ye dönüşü için resmi yazışmalar başlatıldı.

UÇAK BİLETİ TEMİN EDİLDİ

Yetkililer, Cansu Bodur’un Türkiye’ye dönüşünü sağlamak amacıyla uçak biletinin de temin edildiğini açıkladı. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından Bodur’un kısa süre içinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, sürecin koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Ne işin var talibanın orda Hiç mi haber izlemiyorsun 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:33:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.