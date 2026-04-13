Gelin gittiği Afganistan\'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Afganistan’da bir Afgan ile evlenip Kabil'e yerleşen Cansu Bodur’un hayatı kabusa döndü. 31 yaşındaki Türk vatandaşı Cansu Ndori, eski soyadıyla Cansu Badur, Afganistan’da zorla alıkonulduğu ve şiddet gördüğü evden çektiği video ile Türkiye’nin gündemine oturdu.
Afganistan’da evlendiği Afgan vatandaşıyla birlikte yaşayan Cansu Bodur’un Türkiye’ye dönmek için yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Diplomatik girişimlerin hız kazanmasıyla birlikte Bodur’un yurda dönüş süreci resmen başlatıldı.
Sürece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun dahil olmasıyla önemli bir adım atıldı. Zorlu’nun girişimleri sonrası ilgili kurumlar harekete geçti, Bodur’un Türkiye’ye dönüşü için resmi yazışmalar başlatıldı.
Yetkililer, Cansu Bodur’un Türkiye’ye dönüşünü sağlamak amacıyla uçak biletinin de temin edildiğini açıkladı. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından Bodur’un kısa süre içinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.
Yetkililer, sürecin koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.
