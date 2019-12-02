Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İnsan hayatının tasarımında büyük emeği geçen kadınlarımızın, endüstrimizde, ihracatımızda ve iş dünyamızın geleceğinde daha büyük pay sahibi olmasını istiyoruz." dedi.

Gülle, "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Export Akademi'nin e-ihracat anlamında önemli içerikleri kadın girişimcilerin bilgisine sunduğunu söyledi.

Girişimcilerin ve özellikle kadın girişimcilerin ekosisteme sağladıkları net katkıların ayrı bir öneme ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gülle, "Çünkü bir kadın sezgi ve becerisini, işine olan inancını, duygusunu katarak başarıya ulaşıyor. Başarı için inanç ve duygu bir araya geldiği zaman da çalışmanın, üretmenin anlamı her zaman başka oluyor." dedi.

Küresel ekonomide sürdürülebilirliği yakalamanın en temel koşulu için kadınların yaratıcılığının ve becerilerinin çok daha fazla devrede olması gerektiğini belirten Gülle, "Türkiye ekonomisinde sürdürülebilirlikten söz edeceksek kadınlarımızın girişimcilikte, istihdamda ve yönetimde daha da etkin bir ağırlığa sahip olması en önemli önceliğimiz olmalı." ifadesini kullandı.

Yönetime gelir gelmez TİM çatısı altında Kadın Konseyi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Gülle, şöyle konuştu:

"Konseyimizce yürütülen, İhracatta Sıfır Atık ve sürdürülebilirlik alanındaki projeler, ülkemiz çapında ihracat bazlı üretimde ciddi bir farkındalık oluşturacak. Kadın inisiyatifi ile ihracat ve girişimcilik ekosisteminde de ülkemizin küresel ekonomideki kredibilitesine, prestijine değer katacak. TİM Kadın Konseyi'mizin girişimcilik anlamında sergiledikleri performansın, önümüzdeki dönemde ihracat hanemize de önemli katkılar sunacağına inancımız tam."

"Kadınlar, iş dünyasının geleceğinde daha büyük pay sahibi olmalı"

İsmail Gülle, Kadın Konseyi'nin altında faaliyet gösteren 8 komite ile kadın girişimcilerin ihracat ekosistemine etkin katılımı adına kapsayıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Dünyanın geleceğinin, girişimcilerin gayretine bağlı olduğuna işaret eden Gülle, girişimciliğin geleceğinin ise farklı bakış ve dokunuşlarda olduğu söyledi.

Gülle, insan hayatının tasarımında kadınların emeğinin büyük olduğunu vurgulayarak, kadınların endüstride, ihracatta ve iş dünyasının geleceğinde, daha büyük pay sahibi olmasını istediklerini ifade etti.

Kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar ile ilgili anket çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"İhracata adaptasyonlarında ve pazara girişte sorun yaşayıp yaşamadıklarını, finansmana erişimde hangi yöntemlere başvurduklarını, destek kullanıp kullanmadıklarını sorduk. 'Personel sorunları, yasal ve mevzuatsal sıkıntıları var mı?' diye sorduk. 'Sorun varsa başta Kadın Konseyi'miz olmak üzere, TİM olarak tüm imkanlarımızı seferber edelim.' dedik. Bu çalışmamızı önümüzdeki günlerde raporlayacağız. Çıktılarımız üzerinde odaklanarak, bu potansiyelimizi ihracatımızın hacmine ve katma değerine yansıtmak adına kadın girişimcilerimizin somut adımlar atmalarına imkan sağlayacağız."

UPS ile yapılan iş birliği protokolünün önemine işaret eden Gülle, "Oluşturmak istediğimiz ekosistemde, tüm kurumlar arasında bu gibi inisiyatiflerin ve çalışma gruplarının artırılması bizlere, kadın girişimciliğine verilecek katkı konusunda daha güçlü ve çeşitli bakış açıları kazandıracaktır." dedi.

Gülle, TİM'in ortaya koyduğu "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine ancak bütün paydaşların katılımı ile ulaşabileceklerini söyledi.

"İhracat kapasitemiz 4 kat arttı"

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da UPS'in, 1907'de 100 dolar borç ile kurulduğunu, 112'inci yaşını geçen ay kutladığını, 484 bin çalışanı bulunduğunu ve 72 milyar dolar yıllık gelir ile dünyanın lider, yenilikçi lojistik firması olduğunu anlattı.

Kılıç, 1988'den bu yana Türkiye'de hizmet veren UPS Türkiye'nin, 4 bin 500 kişilik ekibi ile Edirne'den Hakkari'ye kadar kendi markası ile toplama ve teslimat yapan tek uluslararası lojistik firması olduğunu, bunun kendilerine ayrı bir gurur yaşattığını ifade etti.

1988'den bu yana on binlerce ihracatçıyı dünyaya açan UPS'in, geçen nisan ayında İstanbul Havalimanı'nda yeni binasını açarak ihracat kapasitesini 4 kat arttırdığını vurgulayan Kılıç, İstanbul Havalimanı gibi ülkenin prestij projesinde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her gün dünya ekonomisinin yüzde 3'ünü taşıyan UPS, hizmet sunduğu ülkelerde sadece iş yapmaya değil, aynı zamanda toplum ve ekonominin sağlam temellerde yükselmesi için de elinden geleni yapmaktadır. Bu vizyon ile yılda ortalama 8 bin 900 gönüllülük saati ile çalışanlarımız toplumumuza katkı sağlamış, UPS Vakfı ile birlikte ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarına fon sağlayarak onlarca kuruluşumuzun faaliyetlerine destek olunmuştur. Yine İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan UPS Spor Kulübü ile çocuklarımızı basketboldan voleybola kadar birçok branşta sporla gelişimini destekliyor.

UPS Vakfı'nın desteği ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İhracat Genel Müdürlüğü, KAGİDER ve KEDV ile birlikte tarafımızca tasarlanan ve desteklenen KİP-Kadın İhracatçı Programı'mız ile kadın müteşebbislerimizi Van, Hatay, İznik, Manisa, İstanbul, Bursa ve Denizli'de ihracat konusunda bilinçlenmeleri ve ilk adımı atmaları için yüreklendirmeye çalıştık."

"Türkiye'nin her ilinde bütün KOBİ'lerimize ulaşmak için yepyeni bir yola çıkıyoruz"

Burak Kılıç, Ticaret Bakanlığı ile UPS olarak Export Akademi iş birliği protokolünü imza altına alarak Türkiye'nin her ilinde, bütün KOBİ'lere ulaşmak için yepyeni bir yola çıktıklarını söyledi.

Kılıç, "Amacımız, hem gençlerimizi hem de kadınlarımızı ihracat, özellikle e-ihracat konusunda bilgilendirmek, cesaretlendirmek ve onları hareket geçirmektir. Export Akademi kapsamında e-ihracat yolculuğunda ihtiyaç duyacakları dijital pazarlama, paketleme, ödeme sistemleri, sanal pazarlar, gümrük mevzuatları konularında gençlerimizi ve kadınlarımızı eğiteceğiz. İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı tesis edilmesi bu projeye başlarken bize ayrı bir şevk verdi." ifadelerini kullandı.