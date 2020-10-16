Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu - Son Dakika

Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu

16.10.2020 15:17
Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu, System.String[]

Eylül ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi.

Eylül ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) medya raporuna göre, geçtiğimiz ayın en çok konuşulan ismi, kavga skandalı ile gündeme gelen Halil Sezai oldu.

Havaların yavaş yavaş değişim göstermeye başladığı Eylül ayının magazin gündeminde sıcak gelişmeler yaşandı. Ayın en çok ses getiren olayı ise Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 67 yaşındaki komşusu ile kavgası oldu. Görüntülerin sosyal medyaya da yansımasıyla gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları ay boyunca sürdü.

Usta oyuncu Haldun Boysan'ın vefat haberiyle sanat camiası yasa boğuldu. Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses'in tekrar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanması ise medyada büyük ilgi uyandırdı.

KAVGA SKANDALI ÇOK KONUŞULDU

Son zamanlarda sinema filmlerinin yanı sıra seslendirdiği parçalarla da gündeme gelen Halil Sezai, sevenlerini üzdü. Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği iddiasıyla karakolluk oldu. Hüseyin Meriç'in karakola giderek şikayetçi olması üzerine Halil Sezai ve filmin yönetmeni Aytaç Ağırlar ifadeleri alınmak polis merkezine götürüldü. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkması ile birlikte Halil Sezai'nin kavga görüntüleri, sosyal medyaya da düştü. Görüntülere sosyal medyada da tepkiler büyüdü. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklandı. Ay boyunca şiddet skandalı ile adını magazin gündeminin ilk sırasına yazdıran Halil Sezai, 9 bin 955 haberde kendinden söz ettirdi.

HALDUN BOYSAN'İ KAYBETTİK

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki "Tombalacı" karakteriyle hafızalara kazınan, ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde konakladığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dizi çekimleri için Kapadokya'da bulunan Boysan'ın kalbindeki pilin Haziran ayında değişmesi gerektiği, ancak usta oyuncunun koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gidip tedavisini yaptırmadığı öğrenildi. Haldun Boysan'a Ürgüp'de set arkadaşları tarafından veda töreni düzenlendi. Ünlü oyuncunun cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Sevenleri ve set arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen Boysan'ın ardından ünlü isimler sosyal medya sayfalarında yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Ağustos ayının son gününde hayata veda eden ünlü oyuncunun vefatı ile ilgili haberler, Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre Eylül ayında 2 bin 96 habere yansıdı.

9 YILIN ARDINDAN EKRANLARA DÖNÜYOR

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı nedeniyle sağlık sorunları yaşayarak ekranlardan uzak kalan "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses, yeniden ekranlara dönüyor. İlk programını 1993 yılında yapan Tatlıses, İbo Show programını 2011 yılına kadar devam ettirmişti. Yaşadığı elim olayın ardından tedavi süreci nedeniyle programa aran veren Tatlıses, 9 yılın ardından kaldığı yerden devam etmek üzere sahneye çıkacak.

İbo Show programının başlayacağı müjdesini veren Tatlıses, "Millet çok istiyor, otursan yeter diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime - ayağıma geldi, sesimde felç yok." açıklaması ile sevenlerini bir kez daha duygulandırdı. Programın yayınlanan ilk fragmanında "Çok özledim be" sözleriyle de dikkat çeken İmparator'un İzmir'de yaşadığı ve çekimleri için haftada bir gün İstanbul'a geleceği haberleri de gündemde bolca yer aldı. Ekranlara tekrar dönme açıklaması ile gündemde yer alan İbrahim Tatlıses, MTM'nin aynı raporuna göre Eylül ayı boyunca toplam bin 967 habere adını yazdırdı.

Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu
Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu
Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu

Medya Takip Merkezi, Meriç, Tuzla, Eylül, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Eylül ayı magazin gündemine kavga skandalı oturdu - Son Dakika Magazin

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