Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi - Son Dakika

Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi

28.11.2020 14:28
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi, System.String[]

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Eynal Kaplıcaları yoğun ilgi görüyor.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Eynal Kaplıcaları yoğun ilgi görüyor.

Yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kaplıcalar, doğal güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Halk arasında romatizma ve cilt başta olmak üzere siyatik, lumbago, cilt ve deri, egzama, nevralji, kireçlenme, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar ile bazı cinsel rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen kaplıcalara, havanın soğumasıyla birlikte daha fazla vatandaş talep göstermeye başladı. Eşyalı apart tarzı motellerde bir aile günlüğü 80 ila 145 TL arasında rahatça konaklama imkanı bulabiliyor. Kaplıcanın müşterileri arasında İzmir, İstanbul, Konya ve Uşaklılar başı çekerken, bu illeri sırasıyla Ankara, Bursa, Hatay ve Gaziantepli müşteriler takip ediyor.Simav Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Biçer, "Simav denilince ilk akla şifalı sularıyla 14 çeşit hastalığa iyi gelen Eynal Kaplıcaları geliyor. İçerdiği mineraller bakımından dünyanın en kaliteli kaplıca suyuna sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Kaplıca suyumuz romatizma başta olmak üzere siyatik, kırık-çıkık, cinsel rahatsızlıklar, cilt ve deri hastalıkları, nevrit, nevralji, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi gibi tam 14 çeşit hastalığa iyi geldiğini bilimsel olarak ispatlanmış bulunuyoruz. Üstelik kaplıcamızın bulunduğu alan tam anlamıyla bir doğa harikası. Şifa ve tatili bir arada yakalamak isteyenler kaplıcamızı yaz kış demeden dolduruyor. Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimiz geliyor" dedi.


Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi

Eynal Kaplıcaları, Kaplıca, Simav, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri parçaladı! Otomobilin havada takla attığı anlar kamerada CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi         
11:50
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 14:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eynal Kaplıcaları'na yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei