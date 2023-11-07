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3 çocuk babası dükkanında intihar etti! Yayınladığı son fotoğraf yürek sızlattı - Son Dakika

3 çocuk babası dükkanında intihar etti! Yayınladığı son fotoğraf yürek sızlattı

Son Güncelleme: 07.11.2023 03:30

İstanbul'da 3 çocuk babası olan bir esnaf, işlettiği kafede ölü olarak bulundu. İntihar ettiği düşünülen şahsın, sosyal medyada "Canım annem" notuyla annesinin, eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da 3 çocuk babası şahıs işlettiği kafede ölü bulundu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan şahsın sabah sosyal medyada 'Canım annem' notuyla annesinin, eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Bu sabah saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki iş yerini sabah erken saatlerde açan 3 çocuk babası Metin Ç. (33), iş yerinde etrafı topladıktan sonra dükkanın alt katına inerek silahla kendini başından vurarak yaşamına son verdi. Saat 08.00 sıralarında dükkana gelen çalışanlarından biri, alt katta Metin Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Eyüpsultan'da 3 çocuk babası esnaf işlettiği kafede ölü bulundu

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Kafe çalışanı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından Metin Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"CANIM ANNEM" NOTUYLA AİLESİNİ PAYLAŞMIŞ

Metin Ç.'nin yaşam dolu bir insan olduğu ve çocuklarına yeni sünnet düğünü yaptırdığı, ölü bulunmasından saatler önce telefonundan sosyal medyada 'Canım annem' notuyla annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Eyüpsultan'da 3 çocuk babası esnaf işlettiği kafede ölü bulundu
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk babası dükkanında intihar etti! Yayınladığı son fotoğraf yürek sızlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 çocuk babası dükkanında intihar etti! Yayınladığı son fotoğraf yürek sızlattı - Son Dakika
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