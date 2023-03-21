Dehşete düşüren olay! Çalışmıyor diye kendisine sinirlenen babasını tereddüt etmeden öldürdü - Son Dakika
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Dehşete düşüren olay! Çalışmıyor diye kendisine sinirlenen babasını tereddüt etmeden öldürdü

21.03.2023 16:45

İstanbul'da Mertcan Aydın, iddiaya göre işe girip çalışmadığı için kendisine öfkelenen babası Kenan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha önce de babasını yaralamaya çalıştığı bilinen Aydın, işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi'nde Mertcan Aydın, iddiaya göre tartıştığı babası Kenan Aydın'ı dün bıçakladı. Mertcan Aydın, olay yerinden kaçarken, çevredekiler baba Kenan Aydın'ı hastaneye kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kenan Aydın hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kaçan Mertcan Aydın'ın Fatih'te olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

EYÜPSULTAN'DA ÇALIŞMADIĞI İÇİN TEPKİ GÖSTEREN BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İŞ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Şüphelinin daha önce de babasıyla tartışarak yaralamaya çalıştığı, olay günü de kendisine "Neden bir işe girip çalışmıyorsun" diyen babasını bıçakladığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKMIŞ

Öte yandan şüphelinin özel bir üniversitenin grafik tasarım bölümünde eğitim görürken, 1. sınıfta okulu bıraktığı belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: madde kullanmıştır Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İstanbul'da bıçakladığı babasının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı İstanbul'da bıçakladığı babasının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

Kenan Aydın, Eyüpsultan, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dehşete düşüren olay! Çalışmıyor diye kendisine sinirlenen babasını tereddüt etmeden öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşete düşüren olay! Çalışmıyor diye kendisine sinirlenen babasını tereddüt etmeden öldürdü - Son Dakika
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