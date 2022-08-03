Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi

03.08.2022 16:48
Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Irak yönetimi ve uluslararası toplumun, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti.

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Irak yönetimi ve uluslararası toplumun, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti.

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısının 8. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak merkezi yönetimine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile uluslararası topluma Sincar ve Ezidilerin sorunlarını çözme çağrısında bulunan Ezidi lider, kendilerine yönelik baskıların devam ettiğini dile getirdi.

Irak hükümeti ve uluslararası toplumun, DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini vurgulayan Ezidi lider, şöyle devam etti:

"Sincar'ın yeniden imarı, halka tazminat ödenmesi, 3 bin kadın ve erkek Ezidi'nin akıbetinin belirlenmesi, toplu mezarların açılması ve Ezidi katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili Irak hükümeti ve uluslararası kamuoyunun verdiği sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Halkımız 8 yıldır kamplarda yaşamaya devam ediyor."

PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezidi lider, 'DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını' söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
16:06 Başkan Hurma, Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği iddialarına ilişkin konuştu: Kulübün devamlılığını sağlamam imkansız hale gelmiştir
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:32 Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:48:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement