Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD\'de büyük kriz baş gösterdi
08.11.2025 18:36
ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle havalimanı kontrolörlerinin iş bırakmaya başlamasının ardından büyük kriz baş gösterdi. 40 havalimanında 1700'den fazla sefer iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Ulaştırma Bakanı ülkenin bazı bölgelerinde hava sahasının kapatılacağını söylerken, havada tur atan binlerce uçağın görüntüsü de radara yansımıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hükümetin kapalı kalması nedeniyle ülke genelindeki 40 havalimanındaki uçuş seferlerini azaltma kararı almasının ardından dün ile pazar günü arasında bin 700'den fazla uçuş iptal edildi.

ABD hükümetinin kapalı kalmasının ülkedeki hava ulaşımı üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından perşembe günü kapanma nedeniyle ABD genelindeki 40 havalimanında uçak seferlerinin azaltılacağının duyurulmasının ardından dün itibarıyla, hafta sonunu da kapsayacak şekilde çok sayıda uçuş iptal edildi.

1700'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Hava yolu analistlerinin verilerine göre, yaklaşık 800'ü dün olmak üzere pazar gününe kadar bin 700'den fazla sefer iptal edildi.

SEFERLERİN AZALTILMASI UÇUŞLARDA GECİKMELERİ ENGELLEMEDİ

Alınan önlemler kapsamında iptal edilen seferlere rağmen birçok yolcu uçuşlarında saatler süren gecikmeler yaşandı. Perşembe gününden bu yana en az 4 bin 300'ü dün olmak üzere toplamda yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi.

Yetkililer, sefer sayılarının azaltılmasının nedeninin kapanma nedeniyle maaşı ödenemeyen federal hava trafik kontrolü ve güvenlik çalışanlarının işbaşı yapmaması olduğunu belirtti. Söz konusu kararın olumsuz gelişmelerin hava ulaşımında güvenlik zafiyeti oluşturmaması için verildiğinin altı çizildi.

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

"SEFERLERİN YÜZDE 15 İLA 20 ARASINDA AZALTILMASI MÜMKÜN"

FAA, 40 havalimanındaki uçuşlardaki azalmanın hükümetin kapalı kalması durumunda kademeli olarak artacağını açıkladı. Dün 800 uçuşun iptaliyle başlayan yüzde 4'lük düşüşün gelecek salı günü yüzde 6'ya, perşembe günü yüzde 8'e ve cuma günü yüzde 10'a çıkması bekleniyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kongre'deki çıkmazın yakın zamanda sona ermemesi halinde söz konusu azalma oranlarının yüzde 15 ila yüzde 20'ye yükselebileceğini açıkladı. Duffy, hava trafik kontrolü çalışanlarının hükümetin yeniden açılması durumunda derhal işe dönmeyeceğinin tahmin edildiğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulaştırma Bakanı ülkenin bazı bölgelerinde hava sahasının kapatılacağını söylerken, havada tur atan binlerce uçağın görüntüsü de radara yansımıştı.

Kaynak: İHA

Washington, Acil Durum, Havacılık, Politika, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi - Son Dakika
