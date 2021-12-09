Üye Girişi
Fas, 2021'de 400 siber saldırıya maruz kaldı - Son Dakika

Fas, 2021'de 400 siber saldırıya maruz kaldı

09.12.2021 11:39
Fas, 2021'de 400 siber saldırıya maruz kaldı

Fas'ın, 2021 yılı boyunca 400 siber saldırıya maruz kaldığı belirtilirken ilgili makamların yetkisiz erişimle mücadele konusunda yerel buluşların yanı sıra bilgi güvenliği alanındaki yasaları ve anlaşmaları devreye koymaya çalıştığı ifade ediliyor.

Fas'ın, 2021 yılı boyunca 400 siber saldırıya maruz kaldığı belirtilirken ilgili makamların yetkisiz erişimle mücadele konusunda yerel buluşların yanı sıra bilgi güvenliği alanındaki yasaları ve anlaşmaları devreye koymaya çalıştığı ifade ediliyor.

Dünyada büyük güçler arasındaki çatışmaların çoğunun internete ve dijital ortama aktarılması neticesinde siyaset ve ekonomide uluslararası düzeyde etkili unsurlardan biri haline gelen siber risklerle mücadele konusu Rabat'ın da gündeminde yer alıyor.

Ülkedeki en büyük şirketler grubu Fas Şirketleri Genel Konfederasyonunun internet sitesinin 22 Kasım'da saldırıya uğradığına ilişkin haberler siber tehdit meselesini yeniden gündeme taşıdı.

Fas basınında yer alan haberlere göre, Konfederasyonun internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildi. Konfederasyonun güvenliği, internet sitesini hackleyip Cezayir bayrağı yayınlayan bir yetkisiz erişimci tarafından ihlal edildi.

Konfederasyon, konuya dair açıklamada bulunmazken bu gelişmeler, Fas'a yönelik siber saldırılarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Siber saldırılar

Faslı yetkililer kısa süre önce 2021 yılında ülkeyi hedefleyen siber saldırılarda artış görüldüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığına bağlı Bilgi Sistemleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün verileriyle hazırlanan Meclis raporunda, "Yetkili makamlar, 2021 yılında 400 siber saldırı tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, söz konusu saldırıların, yetkisiz erişimlerin tespit edilmesinde kullanılan tekniklerle elde edilen bilgiler ışığında hızlı ve dikkatlice analiz edildiği ve siber olaylarla mücadele için gerekli adımların atıldığı kaydedildi.

Bu tür müdahalelerle, bilginin gizliliği, muhafazası ve kullanılabilirliği gibi temel koruma hedeflerine odaklanarak siber risklerin azaltılmasının, hassas sistemlerin iç ve dış tehditlerden korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yerel şifreleme makinesi

Meclis raporunda, siber saldırı riskinin artmasıyla birlikte hükümetin bu tür saldırılarla mücadeleye yönelik çabalarının da önemli ölçüde arttığına yer verildi.

Bilgi Sistemleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün, bazı hassas altyapılar için ilk yerel şifreleme cihazını ürettiği aktarılan raporda, cihazın, faks yazışmalarının ve konuşmaların güvenliğini korumak için ulusal şifreleme programları üzerine kurulu olduğu kaydedildi.

Raporda söz konusu adımların, gelişmiş şifreleme programlarıyla hayati öneme sahip devlet sektörlerindeki verilerin ve iletişim detaylarının korunmasını sağlayan programların geliştirilmesiyle paralel atıldığı aktarıldı.

Yetkili makamların ayrıca ülkede benimsenen siber güvenlik sistemlerinin etkinliğini ortaya çıkarmak, boşlukları keşfetmek ve zamanında ele almak amacıyla bir dizi deney ve test gerçekleştirdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Fas makamlarının, bilgi sistemleri güvenliği alanında çalışan kadronun da geliştirilmesi için çalışmalarda bulunduğu, çalışanlardan 300'ünün bilgi güvenliği alanında 60 eğitim programına dahil olduğu ifade edildi.

Bilgi güvenliği kanunları ve anlaşmaları

Ülkedeki siber saldırıların artmasıyla birlikte bilgi güvenliği alanına odaklanan yasaların çıkarılması konusu da hareketlendi.

Bu konudaki yasama hareketliliği, Rabat'ın Bilgi Teknolojisi Suçları Arap Sözleşmesi'nde onayladığı yasaların 2013'te çıkarılmasıyla şekillenmeye başladı.

Fas ayrıca Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan (28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg'da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren) 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ile bu alanda başka anlaşmaları da onayladı.

Bu hareketlilik, son zamanlarda, siber güvenlik alanına odaklanan yasal gerekliliklerle mevzuat sistemini güçlendirerek ivme kazanmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 28 Haziran'da siber güvenliğe ilişkin bir yasayı da onayladı.

Ayrıca elektronik işlemlerle ilgili güvenlik hizmetlerine ilişkin kanunun gerekliliklerini uygulamak adına da karar taslağı hazırlandı.

Fas'ın bu konuda çıkardığı yasaların ve aldığı önlemlerin, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan küresel siber güvenlik endeksi sıralamasında 2018'de 93'üncü sırada iken 2021'de 50'nci sıraya yükselmesine neden olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Aynı endekse göre Fas, Arap dünyasında ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Mısır, Katar ve Tunus'un ardından yedinci sırada yer alıyor.

Siber saldırıların artması ve bu modern saldırı türünün riskleri karşısında diğer ülkeler gibi Fas makamlarının da bilginin herhangi bir sızma olmaksızın korunması adına siber güvenlik konusuyla daha önce olmadığı kadar ilgilendiği görülüyor.

Siber savaşlar, dünyada büyük güçler arasındaki çatışmaların çoğunun internete ve dijital ortama aktarılması neticesinde siyaset ve ekonomide uluslararası düzeyde etkili unsurlardan biri haline geldi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen saldırıların kaynağının ve hükümetler tarafından desteklenip desteklenmediği kesin olarak bilinemese de siber savaşlar, ülkeler arasında karşılıklı olarak tartışılır oldu.

Bu durum, ülkeleri dijital ortamda güvenlik altyapılarını güçlendirmeye, ilgili kadrolarını eğitmeye, dış kaynaklardan gelen saldırılarla mücadele etmeye sevk etti.

İnternet, Siyaset, Saldırı, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, 2021'de 400 siber saldırıya maruz kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı ileri sürülen Kadir Doğulu, iddiaları tiye aldı 11:46 Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı ileri sürülen Kadir Doğulu, iddiaları tiye aldı
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:38 Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! 11:31 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak 10:53 Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu 09:55 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

Son Dakika Haberleri
11:54 Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor
11:43 Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi
11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
11:34 Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor         
11:55
Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi         
11:44
Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!         
11:38
Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı         
11:34
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi         
10:13
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fas, 2021'de 400 siber saldırıya maruz kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement