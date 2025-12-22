Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı - Son Dakika
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
22.12.2025 11:10  Güncelleme: 14:37
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Beşiktaş'ta 3 bin kilometre uzaklıktaki Fas'tan uçakla Türkiye'ye gelen Cüneyt Ç. (52), 2 gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tomografisi çekilen Cüneyt Ç.'nin mide ve bağırsaklarında yabancı madde bulunduğu tespit edildi. Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Fas'tan yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye'ye gelen Cüneyt G., 2 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle Fulya'daki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.'nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

ESRAR KAPSÜLLERİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.'nin bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259,7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı. Şüpheliye ait 1 adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cüneyt Ç., çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cüneyt G.'nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Beşiktaş, Hastane, Türkiye, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı - Son Dakika

