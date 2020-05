Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

"Takım bana 'Busquets' diye seslenmeye başladı"

"Beşiktaş maçı duygusal olarak zordu"

"Sergen hocanın gözüne girmek istiyorum"

"Mert ve Emre, büyük paralara Avrupa 'ya transfer olabilir"

"Bana en ters gelen futbolcu Sosa"

Sivas spor'da kiralık olarak forma giyen ve bonserivisi Beşiktaş'ta olan Fatih Aksoy çarpıcı yorumlarda bulundu ve Süper Lig'de karşısında en zorlandığı ismin Sosa olduğunu söyledi.

Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında "Takım bana 'Busquets' diye seslenmeye başladı" diyen genç yetenek "Sergen hocanın gözüne girmek istiyorum. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" şeklinde konuştu. Fatih Aksoy'un açıklamaları şöyle:

SAHADA İÇİNDE OLDUĞUM SÜRECE MUTLUYUM

"Bugüne kadar farklı bölgelerde oynamışlığım var. Beşiktaş'ta A takıma çıkarken stoper olarak çıkmıştım ama gerektiği zaman Şenol hoca sağ bekte de bana görev vermişti. Antrenmanlarda bek pozisyonunda güzel şeyler yapınca hoca da bana şans verdi. Bu sene ise Rıza hoca yeni bir oyuncu tarzı arıyordu. Benim yapabileceğimi düşündü ve ben de hocanın verdiği şansı kötü kullanmadım. Maçları kazandıkça da benim özgüvenim arttı. Şu an orta sahada mutluyum. Önemli olan saha içinde olmak diye her zaman söylüyorum. Saha içinde olduğum sürece mutluyum. Hocalarım bana şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZELDİ

Bu sezon en güzel maç Kayserispor maçı diyebilirim. O karşılaşmayı 4-1 kazanmıştık ve ben de kendimi orta saha olarak hissetmeye başlamıştım. Sadece kesicilik değil, topla da istediklerimi yapabildim. Beşiktaş maçı da özeldi.

ŞAMPİYONLUK ŞARTLARI EŞİT

Takımdaki oyuncuların çok konuşulmasının sebebi takım olarak yukarılarda olmamız ve takım halinde iyi performans göstermemiz diyebilirim. Herkes gücünü takım için kullanıyor ve bundan keyif alıyor. Devre arasında herkes bizi konuşuyordu. Bunun sebebi saha içinde takımdaşlık göstermemizdi. Burada şampiyonluk mücadelesi vermek, üst üste haftaları lider bitirmek çok önemliydi. Beşiktaş'ta da çok katkım olmamasına rağmen 2 şampiyonluk gördüm. O anlar da bana tecrübe kattı. Takımımızda da Caner ağabey, Yasin ağabey gibi büyük kulüplerde oynamış oyuncular da var. Kalan 8 haftada önemli bir şansımızın olduğunu düşünüyorum. İlk 4 takım arasında şansların şampiyonluk için eşit olduğunu düşünüyorum.

BUSQUETS'E DİKKAT EDİYORUM

Bir oyuncuyu idol görmektense benim bölgemde oynayanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Devre arasında bir röportajda Busquets'i idol olarak aldığımı söylemiştim. Sonrasında takımdakiler makara yapmaya başladı. Bana 'Busquets' diye seslenmeye başladılar. Orta sahada oynarken biraz daha Busquets'e dikkat ediyorum, izliyorum.

DUYGUSAL OLARAK ZOR MAÇTI

Yetiştiğim takıma karşı oynamak zordu. Beşiktaş'a oynamanın zor olacağını biliyordum. Beşiktaş'ta yetiştiğim için Vodafone Park 'ta oynamanın zor olmayacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Ancak düdük çaldıktan sonra profesyonel olarak işimi yapmaya çalıştım. Duygusal olarak maç önü ve maç sonu zordu.

MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN HAYALİ

Milli takım çok ayrı bir yer. Her oyuncunun hayalidir. Türk insanı için bayrağına hizmet etmek en kutsal şeydir. Milli takım hocasıyla da tanışıyoruz. Bu benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Şu an hazırım demek istemiyorum. Ne zaman davet edilirsem elimden geleni yapmaya çalışırım. Kadroda olmazsam da her Türk futbolcu gibi kadroda olan oyuncuları performansımla zorlamaya çalışacağım. Kararı her zaman hoca verir. Şenol hoca ne zaman çağırırsa elimden geleni yaparım. Umarım o formayı giymek en yakın zamanda nasip olur.

HAYALİM BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK

Benim yaşıma yakın Türk oyuncuların Avrupa'da başarılı olması benim içimdeki ateşi de yaktı. Elbette Avrupa'da oynamak isterim. Türkiye 'de en büyük hayalim ise Beşiktaş'ta sürekli oynamak ve kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek. Sonrasında da umarım takım kaptanı olabilirim.

SERGEN HOCANIN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYORUM

Sezon bittiğinde Beşiktaş yönetiminin ve teknik direktörün kararı önemli. İlk hedefim Beşiktaş kampına giderek elimden geleni yapmak ve sonrasında o formasıyla süre almak ve oynamak istiyorum. Rıza hocanın üstümde emeği çok ama benim elimde olan bir şey yok. Bu 8 maçtan sonra Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Sergen hocanın gözüne girmek istiyorum. Sonrasında kararı veririz diye düşünüyorum. Sivasspor ile şampiyonluk yaşayıp gelecek sezon Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum.

MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ YORUMU

Anadolu takımında iyi oynadı ama büyük takımda baskıyı kaldıramaz gibi düşüncelere katılmıyorum. Zeki ve Çağlar 2. ligden Avrupa'ya gittiler ve transfer olurlarsa 30-40 milyon euro gibi paralar takımlarına kazandıracak. Sivasspor'da bu sene Türk oyuncu çok fazlaydı ve bunun avantajlarını yaşadık. Büyük takımlarda sürekli hücum yapılması beklenir, biz de bu sezon aynı oyun tarzıyla oynadık. İki oyuncu da gittikleri takımda devamlı oynarlarsa bir sene sonra büyük paralara Avrupa'ya transfer olabilirler. Gittikleri takımda büyük, kariyerli oyuncular olacak. Hem takıma hem camiaya kendilerini kabul ettirmeleri gerekecek.

FATİH AKSOY İLE KISA KISA

La Liga mı Premier Lig mi?

Premier Lig. Oynamak istediğim yer La Liga ama en iyi lig Premier lig.

-Avrupa'da formasını giymek istediğin kulüp?

Borussia Dortmund

-Maçlarda sana en ters gelen futbolcu kimdi?

Jose Sosa. Trabzon 'da ilk 20 dakika zorlanmıştık. O'nun etkisiyle zorlanmıştı.

-Vodafone Park mı İnönü Stadı mı?

İnönü'ye yetişemedim. Bu yüzden Vodafone Park diyebilirim.

-Oyun zekası mı yetenek mi?

Oyun zekası. Her takımda yetenekli oyuncu bulunmuyor. Avrupa'da bazen takımlarımız, çok alt seviye takımlara yeniliyor. Bunun sebebi de doğru sistemle oynanması.

- Futbol sonrası favori spor dalın?

Basketbol

-Şu ana kadar saha içinde en iyi anlaştığın futbolcu?

-Virgil van Dijk mı Sergio Ramos mu?

Van Dijk'ın en büyük şansı çok iyi bir takım oynaması. Sergio Ramos attığı gollerle öne çıkıyor.

- Yasin Sülün senin için ne ifade ediyor?

Tek kelimeyle anlatılmaz. Yasin hoca beni Fulya'da seçmelerden beri kendi takımına aldı. Bana hep güvendi. Kötü oynadığım dönemlerde hep bana sahip çıktı. A takıma çıkarken de arkamda durdu. Çok büyük bir insan ve hoca.

-Günlük hayatta en çok kullandığın kelime?

Fark etmez

- Orhan Gencebay mı Müslüm Gürses mi?

Müslüm Gürses

-En sevdiğin Türk dizisi?

Ezel

-En çok yemek yiyen takım arkadaşın?

Emre Kılınç.

-En sık dinlediğin şarkı nedir?

Antrenman yaparken Eypio 'dan Naim'i dinliyorum.

-Sivasspor'da en şık giyinen futbolcu kim?

Ziya Erdal

-Takımda en çok konuşan futbolcu kim?

Ben çok konuşuyorum. Bir de Mert Hakan'ı söyleyebilirim.

-Salgın sonrasında yapacağın ilk şey nedir?

Deniz havası almak. Futbolu çok özledim ama salgın tamamen bitince denize karşı bir çay içmek isterim.