Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi
27.01.2026 14:21  Güncelleme: 14:31
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi
190 gün tutuklu kalan gazeteci Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti. Cezaevi günlerini anlatan Altaylı, "Yaz aylarında şortla güneşleniyordum. Ton balıklı salata yiyordum. Dilekçe yazdığınız zaman makul talepler geliyor. Mesela birkaç kez yazdıktan sonra avokado da gelmeye başladı. Ama orada neyden yoksun olduğunu aile ziyaretinden sonra anlıyorsun" dedi.

YouTube kanalındaki bir programda sarf ettiği ifadeler gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, 190 gün süren tutukluluğun ardından 29 Aralık'ta tahliye edildi. Tahliyesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesinin ardından Altaylı, YouTube kanalında ilk kez yeni bir video paylaştı.

"NEYDEN YOKSUN OLDUĞUNU AİLE ZİYARETİNDEN SONRA ANLIYORSUN"

Videoda cezaevinde geçirdiği sürece dair ayrıntılara yer veren Fatih Altaylı, mümkün olduğunca normal bir yaşam sürdürmeye çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarında bahçede şortla güneşleniyordum. Mümkün oldukça normal insan gibi yapmaya çalışıyorsun ama... Aile ziyaretinden sonra... Aslında sen orada neyden yoksun olduğunu daha iyi anlıyorsun. Onlar gidiyorlar ve sen orada tek başına.

"DİLEKÇE YAZINCA AVOKADO GELMEYE BAŞLADI"

Ton balıklı salata yiyordum. Başta verdikleri tonbalığı çok kötüydü. Birkaç kere itiraz ettim. Sonra markayı değiştirdiler. Daha iyi tonbalığı gelmeye başladı. Dilekçede yazdığınız zaman makul talepler geliyor. Mesela avokado istiyordum ben sabah kahvaltıda yemek için. Birkaç kez yazdıktan sonra avokado da gelmeye başladı. Keza brokoli gelmeye başladı talep edince. O iyi oluyordu. Mesela brokoliyi buharda pişiriyordum. Üstüne zeytinyağı, limonunu da koyuyordum iki gün boyunca yiyordum. Kurumun verdiği yemekler, Allah var bir fakir fukaranın evinde çıkmayacak yemekler. Haftada en az 6 kere tavuk veriyorlardı. Çalışanlar son derece kibar insanlardı"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    keyfin yerindeymis 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
