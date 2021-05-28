Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese Fatih'in adını taşıyan müze oldu - Son Dakika

Edirne'de kurulan Fatih Sultan Mehmet Müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Geleneksel ve modern yaklaşımlarla tanzim edilen Saatli Medrese, Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müze olma vasfını taşıyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in fikri ile "Edirneli Fatih'in" anlatılması parolasıyla yola çıkılan projede müze kurulması çalışmalarına geçen yıl yaz aylarında başlanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan bilim kurulu ile senaryolar üzerinde çalışmaların yapıldığı proje, kısa sürede tamamlandı.

Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese'de kurulan müze pek çok özelliğiyle dikkati çekiyor. Müze, Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan figürlerin yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı.

Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Babüssaade, Aavaş Kulesi, Şahi topunun dökümü gibi temalar işlendi. Sultan II. Murad, Hüma Sultan, Şehzade Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek döneme uygun kıyafetlerle giydirildi.

-Fatih'in not defterindeki çizimler duvara işlendi

Medrese odalarının her birinde bir anın anlatıldığı müzedeki ilk odada Fatih'in doğumu aktarılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu zamanki Osmanlı coğrafyasının haritalarla anlatıldığı müzede ilgi çeken pek çok diaroma da yer alıyor.

Fatih'in çocukluğunun anlatıldığı "Çocuk padişah" adlı odada, sultanın çocukluk yıllarında not aldığı kağıtlardaki işaret ve imgeler duvara duvar yazıcısı marifetiyle işlendi.

Minyatürlerin elektronik ortamda ziyaretçiye sunulduğu müzede yer alan bir ipek halı da minyatürden örnek alınarak İzmir'in Selçuk ilçesinde dokutuldu.

Medresenin kışlık dershanesinde, Fatih'in huzurunda ilmi tartışmayı gösterir minyatür canlandırıldı. Fatih Sultan Mehmet, Mahmud Paşa, Hocazade Muslihiddin, Seyyid Ali ve Molla Zeyrek heykelleri birebir ölçülerde yapıldı, orijinal kumaş ve modellerden esinlenerek hazırlanan özel tasarımlarla giydirildi.

Avluda, Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan fetih ordusunun 1/200 ölçekte pirinçten imal edilen maketi, yazlık dershanede ise sarkıtılmış metal kürelerden tasarlanan Fatih enstalasyonu yer alıyor.

Müzede çocuk ziyaretçiler için de Saatli Medrese maketi ve diğer tematik yapbozların bulunduğu bir aktivite odası oluşturuldu.

Edirne Valisi Canalp'in himayelerinde kurulan, senaryo, sergi ve içerik uygulamaları Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış, Doç. Dr. mimar Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mustafa Göleç tarafından yapılan, proje koordinasyonu Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve mimar Rüveyda Korkut tarafından yürütülen, danışma kurulunda Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve Doç. Dr. Yunus Uğur'un yer aldığı müze ziyaretçilerini bekliyor.