Fatih'te İBB ekipleri ile turistik taşımacılık yapan firma çalışanları arasında gerginlik - Son Dakika
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Fatih'te İBB ekipleri ile turistik taşımacılık yapan firma çalışanları arasında gerginlik

29.03.2022 17:13
Fatih'te İBB ekipleri ile turistik taşımacılık yapan firma çalışanları arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı zabıta ekipleri, izinsiz turistik taşımacılık yaptığı gerekçesiyle önünü kestikleri servis aracının hareket etmesini engelledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı zabıta ekipleri, izinsiz turistik taşımacılık yaptığı gerekçesiyle önünü kestikleri servis aracının hareket etmesini engelledi.

Çatladıkapı'da turistlere yönelik hizmet veren Big Bus Tours firmasına ait minibüsün önünü keserek durduran zabıta ekipleri, sürücüsüne aracının çekileceğini söyleyerek ilerlemesine engel oldu.

Taraflar arasında yaşanan tartışma nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık 3 saatlik beklemenin ardından zabıta ekipleri araçlarını çekerek minibüsün çıkışına izin verdi.

Araç şoförü Ekrem Nural, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halinde iken zabıta ekiplerinin selektör yaparak sağa çekmesi konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Zabıtaya evraklarının tam olduğunu söyleyerek itirazda bulunduğunu ifade eden Nural, "Araçlarını arabamın yanına yanaştırdılar. Aracımda yolcu da bulunmuyordu. Zabıta görevlileri bana 'Biz buraya park ettik.' dediler. Çıkmak istediğimi söylediğimde ise çekiciyi geri geri yanaştırarak hareket etmemi engellediler." şeklinde konuştu.

Nural, yapılan uygulama dolayısıyla karakola giderek şikayetçi olacaklarını söyledi.

Öte yandan, olayın ardından firmaya ait bir otobüs de Eminönü'nde yine İBB'ye bağlı zabıta ekipleri tarafından durdurularak işlem yapılmak istendi. Yolcusu bulunmayan otobüs, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayın geçmişi

İstanbul'da 2011 yılından bu yana turistik taşımacılık yapan Big Bus Tours'un ihale sözleşme süresi 2021 yılında dolmuştu. İBB, yeni bir ihale açmazken firmaya Kovid -19 salgının etkileri dolayısıyla sözleşme süresinin mücbir sebeple uzatılacağı bildirildi.

İBB, Temmuz 2021'de ihale süresinin dolmasının ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bazı atıl hatları turistik taşımacılık hatlarına aktardı. Turistik taşımacılık faaliyeti konusunda yeni bir ihale açılmazken yetki İBB iştiraklerinden Ulaşım AŞ'ye verildi.

Belediye, özel firmaya sözleşme süresinin sadece 2021 sonuna kadar uzatıldığı bildirirken taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Yargıya taşınan konuyla ilgili süreç içerisinde Sultanahmet, Eminönü ve Dolmabahçe Sarayı önünde zabıta ile firma çalışanları arasına zaman zaman gerginlik yaşandı.

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istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te İBB ekipleri ile turistik taşımacılık yapan firma çalışanları arasında gerginlik - Son Dakika


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