Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 25. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları ve 3-2'lik skorla elendikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yapan Terim, "Son 6-7 maçtır çarşamba-pazar gelen ve devamlı oynayan futbolcularımız var. Alanyaspor maçında bir hayli yorgun olduklarını gördük. Diğerlerinin de her zaman hazır olması gereken profesyonel bir hayat. Onlara şans verdim." diye konuştu.

Terim, ilk 11'i takımına sahanın durumundan bağımsız bir şekilde dün açıkladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sahanın böyle olacağını tahmin ettik ama bu kadar da bilmiyordum. Mücadele gücü yüksek, 'Helal olsun' dedirtecek bir ilk yarı oynadık. Top kontrolünün zor olduğu, topun ve oyunun kontrolünün iradeniz dışında olduğu, saha şartlarının daha ağır bastığı bir ortamda ilk yarı 1 tane pozisyon vermeden sanki normal bir zemindeymiş gibi müthiş bir futbol oynadık. İkinci yarı oyun her ne kadar başa baş görünse de hatalı bir gol yedik. Yoksa oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi ama ilk yarıdaki gibi değildi. Hiç kalemize getirmeden gol yemek ve skorun 1-1'e gelmesi oyuncularımızda 5-10 dakikalık küçük bir şok yaşattı. Ondan sonra yine oyunu bırakmadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Bu havada, ortamda, şartlarda ne oyun anlayışınızı sahaya yayabileceğiniz ne gol için çalıştığınız varyasyonları yapma imkanınız var. Kendi iradeleriniz dışında durmaların, kaymaların, topun durmasının olduğu bir ortamda bu mücadele çok önemliydi. Bugün daha fazla mücadele isteyen ve başka bir oyun şeklinin neticeyi tayin edeceği kar, bora, fırtınalı bir maçtı. Hiç kolay değildi. Yan ve duran topların, hataların neticeyi tayin edeceği bir ortamda çıkmak hiç kolay değil. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Son 6 maçta 18 puanla aldık. Bu 6 maçta önemli deplasmanlar ve maçlar da var. Hakkımızla, mücadeleyle aldığımız 3 puan için mutluyum."

"Çağlar ve Ozan ile gurur duyuyorum"

Fatih Terim, Premier Lig'deki Leicester City- Liverpool maçında ilk 11'de mücadele eden milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ile gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Direktörlüğü döneminde Çağlar'ı ilk kez A Milli Takım'a çağıran, Galatasaray altyapısından çıkan Ozan Kabak'a A takımda ilk kez forma şansı veren Terim, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun da iyi yerlerde olacağını belirtti.

Kasımpaşa karşısında kendilerini 1-0 öne geçiren Kerem'e sezon başından bu yana oynattığını hatırlatan Terim, "Kerem'e çoğu zaman şans verdim ama bugün ilk kez ilk 11'de oynadı. Kerem, kendisinden daha çok şey beklediğimiz ama şu ana kadar beklediğimizden daha fazla randıman veren bir gencimiz, yetenekli bir çocuğumuz. Erzincanspor'dan aldık. Çok da memnunuz. Erzincan'ın katkılarına da teşekkür ederiz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Ondan sonra daha da önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara bol bol şans verdiğini vurgulayan Terim, "Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor, Çağlar ile Ozan vardı. İnsan gurur duyuyor. Bazı şans verdiğimiz oyuncular Premier Lig'de, İtalya'da, Fransa'da Almanya'da oynuyor. Onlar da bu örneklerden hareket ederek önce Galatasaray'da sonra da başka yerlerde olacaklar. Kerem de böyle bir yeteneğimiz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşları için, "13 şehidimiz varmış. Allah rahmet eylesin. Babayiğitlerin Allah toprağını bol etsin, mekanları cennet olsun. Annelerine, babalarına ve ailelerine de sabır diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.