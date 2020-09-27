'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı - Son Dakika

ADANA'da 17 yıldır köftecilik yapan Fatoş Arınç'ın (45) lezzetli köfteleri ülke sınırlarını aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Fatoş Arınç, 17 yıldır baba mesleği olan köfteciliği devam ettiriyor. Arınç köftelerini, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat ve Ulu Camii'ne yakın Karasoku Mahallesi'ndeki eski midibüsünde hazırlıyor. Müşterilerin kendisine 'Fatoş Abla' diye hitap etmesinden memnun olan Arınç, sabah saatlerinde günlük olarak hazırladığı köftelerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Anne köftesi özlemi çeken vatandaşların uğrak noktası olan köftecinin ünü sosyal medyanın etkisiyle ülke sınırlarını da aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.