Son Dakika Haberleri: Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi
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Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi

1 saat önce

Afrika Uluslar Kupası C grubu 2'inci maçında Cezayir, Senegal'i Mohamed Belaili'nin golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi, System.String[]
Afrika Uluslar Kupası C grubu 2'inci maçında Cezayir, Senegal'i Mohamed Belaili'nin golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Cezayir'e galibiyeti getiren golün asistini Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli yaptı.
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C grubu 2'inci maçında Senegal ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takımda eşitliği bozamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarının hemen başında, 49'uncu dakikada Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Mohamed Belaili, sert ve düzgün bir vuruşla Cezayir'i 1-0 öne geçirdi. Maçın geri kalanında iki takım da başka gol bulamayınca Cezayir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı. Bu sonuçla Cezayir, 2'nci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantilerken, Senegal 3 puanda kaldı.
3 GALATASARAYLI SAHADA
Senegal'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Badou Ndiaye 90 dakika forma giyerken, bir diğer Galatasaray'lı futbolcu Mbaye Diagne ise 73'üncü dakikada oyuna dahil oldu. Senegal'de ayrıca geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Henri Saivet 86'ncı dakikada oyuna girdi. Cezayir'de ise Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli 90 dakika forma giyerken, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Islam Slimani forma şansı bulamadı. 
Senegal, gruptaki son maçında Pazartesi günü Kenya ile karşılaşacak. Cezayir ise Tanzanya ile mücadele edecek. 


- Karşılaşmada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
Galatasaray, Afrika, Senegal, Cezayir, Spor
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