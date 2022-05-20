Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

20.05.2022 03:03

Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Şırnak'ta, ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan vatandaşlar, Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte, dev Türk bayrağı açıldı.

Fener alayına katılanlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, gençlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika


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