Fenerbahçe-Aston Villa Maçı Öncesi Hazırlıklar

22.01.2026 20:59
Fenerbahçe, UEFA Ligi'nde Aston Villa'yı konuk ederken, taraftarlar tribünleri doldurdu.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Saat 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çaldı. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlendi.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Avrupa listesinde yer almayan Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba forma giyemedi. Anderson Talisca ise maça yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fred, Jhon Duran ve Dorgeles Nene ilk 11'de başladı.

Kaleyi Ederson'a emanet eden Domenico Tedesco, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'e görev verdi. Orta saha ikilisi İsmail Yüksek ve Fred oldu. Tedesco hücum hattında ise sağda Marco Asensio, ortada Anderson Talisca, solda Kerem Aktürkoğlu ve ileri uçta Jhon Duran'ı sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Archie Brown ve Levent Mercan maç kadrosunda yer alamadı. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Mert Günok ve Bartuğ Elmaz ise Avrupa listesinde olmadıkları için statü gereği kadroya yazılamadı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ TAMAMEN DOLDURDU

Maç biletlerini tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında tribünleri tamamen doldurdu. İngiliz taraftarlar da kendilerini ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

KADIKÖY TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Aston Villa'yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bayraklar ile görsel şölen oluştururken, tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.

Kaynak: DHA

