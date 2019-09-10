Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı

Fenerbahçe Beko'nun maç kadrosunda, FIBA Dünya Kupası'nda forma giyen Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Nando de Colo ve Gigi Datome ile tedavi süreci kapsamında bireysel çalışmalarını sürdüren Jan Vesely yer almadı. Sarı lacivertlilerin kadrosunda hazırlık dönemi için ekibe dahil edilen misafir oyuncular da yer aldı.



Dört periyotluk bölümün ardından oynanan ekstra çeyrekte ise genç oyuncular süre aldı ve bu bölüm 22-20 İTÜ üstünlüğüyle noktalandı.



Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann 15 (3 ribaund, 1 asist), Derrick Williams 13 (6 ribaund, 1 asist), Berkay Candan 13 (3 asist, 2 ribaund), A.Muhammed 11 (4 asist, 3 ribaund), Egehan Arna 9 (5 ribaund, 2 asist), Nikola Kalinic 9 (3 asist), Tarık Biberovic 5 (3 ribaund, 2 asist), Vladimir Stimac 4 (3 asist, 2 ribaund), Joffrey Lauvergne 3 (3 ribaund, 2 asist), David Mutaf 2, Carl Engström 2, Ivan Buva 2, Ergi Tırpancı 1.



Hazırlıklarını 13 Eylül Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe Beko, 13 Eylül'de Romanya'ya hareket edecek ve 14-15 Eylül tarihlerinde Cluj-Napoca'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.