Fenerbahçe'den Okul Kütüphanesi Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Okul Kütüphanesi Açılışı

Fenerbahçe\'den Okul Kütüphanesi Açılışı
18.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadettin Saran, UNİFEB'in projesi kapsamında Alanya'da kütüphane açılışına katıldı.

FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu'na kazandırılan 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında kurulan kütüphanenin açılışına katıldı.

UNİFEB'in 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Mersin Üniversitesi Örgütlenmesi tarafından Alanya'da yaptırılan kütüphanenin açılışı, Kestel Akdeniz İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Açılışa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra, Fenerbahçe yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve sarı-lacivertli taraftarlar katıldı.

ÖĞRENCİLER VE TARAFTARLAR KARŞILADI

Okul bahçesinde öğrenciler ve Fenerbahçe taraftarları tarafından karşılanan başkan Saran, açılışta yaptığı konuşmada projenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Biz her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz. Bugün ayrı bir heyecan var ama bu heyecanın büyük bir kısmı çocuklarla buluştuğumuz içindir. Başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız, en büyük Fenerbahçe" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAĞINA İNANIYORUM'

1969'dan bu yana Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Saran, proje ile ilgili değerlendirmesinde, "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız, tutamayacağımız sözü vermeyelim. Ama inanıyorum ki bugün burada çok güzel bir şeyin başlangıcı olacak. Burası çok güzel bir okul, kırsalda olması ve gençlerin enerjisi çok değerli. İnşallah buradan 3 puanla ayrılacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, 'Her Deplasman Bir Okul Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi Sadettin Saran, yöneticiler, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kesildi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Alanya, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Okul Kütüphanesi Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:59
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti
Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:26:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Okul Kütüphanesi Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.