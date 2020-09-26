Erol Bulut takımına güveniyor

Ligde 127'nci randevu

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Sarı-lacivertli ekip, 1 maçtan galip ayrılırken 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2 gol atarken, sarı-lacivertli ekip rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Geri kalan 3 mücadele ise golsüz sonuçlandı.