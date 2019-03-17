Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kupasını Aldı

Fenerbahçe Kupasını Aldı

35 dakika önce

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe kupasını aldı.

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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe kupasını aldı. Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde ilk olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Salva Higaldo Oliva'ya Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ tarafından plaket verildi. Törende, ikinci olan Galatasaray'ın oyuncularına madalyaları Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan tarafından takdim edildi. Platforma çağrılan Fenerbahçeli oyunculara ise ilk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından madalyaları verildi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederek kupayı takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verdiler. Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular fotoğraf çektirerek kupayı taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kupa şampiyonu Fenerbahçe Voleybol Erkek takımı önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Sigorta, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
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