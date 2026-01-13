Fenerbahçe Medicana Namağlup Lider - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Medicana Namağlup Lider

Fenerbahçe Medicana Namağlup Lider
13.01.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 yendi.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Yves Kalin, Ricardo Ferreira

FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Milenkovic, Bedart-Ghani, Korneluk, Orro, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy, Vargas

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi, Herbots, Squarcini, de Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier, Ishikawa, Bonifacio, Carraro, Tolok, Melli

SETLER: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10

SÜRE: 118 dakika (26', 29', 20', 28', 15')

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 20-25, 25-22, 25-12, 20-25 ve 15-10 tamamlandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, CEV Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genel sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyesi Murat Emanetoğlu ve CEV Genel Direktörü Vuk Karanovic de izledi.

Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5'inci maçında 29 Ocak'ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana Namağlup Lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:05:01. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Medicana Namağlup Lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.