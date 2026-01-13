Fenerbahçe Medicana Namağlup Lider

SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Yves Kalin, Ricardo Ferreira
FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Milenkovic, Bedart-Ghani, Korneluk, Orro, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy, Vargas
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi, Herbots, Squarcini, de Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier, Ishikawa, Bonifacio, Carraro, Tolok, Melli
SETLER: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10
SÜRE: 118 dakika (26', 29', 20', 28', 15')
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 20-25, 25-22, 25-12, 20-25 ve 15-10 tamamlandı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, CEV Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genel sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyesi Murat Emanetoğlu ve CEV Genel Direktörü Vuk Karanovic de izledi.
Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5'inci maçında 29 Ocak'ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.
